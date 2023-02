Ο Tom Brady στην πρώτη (αμήχανη) δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό από τη Gisele

Ο ποδοσφαιριστής έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, 4 μήνες μετά το διαζύγιο από τη Gisele

Το φθινόπωρο του περασμένου έτους, Gisele και Tom Brady ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, κάνοντας λόγο για ανυπέρβλητα προβλήματα και διαφωνίες στη σχέση τους, με αποτέλεσμα να φτάσουν στο τέλος μετά από 13 χρόνια γάμου.



Μετά από 4 μήνες περίπου, ο Tom Brady έδωσε το παρόν στην πρεμιέρα της ταινίας “80 for Brady,” στην οποία πρωταγωνιστούν οι Jane Fonda, Sally Field, Rita Moreno και Lily Tomlin. Ο ποδοσφαιριστής εμφανίζεται επίσης στη ταινία, ενώ πόζαρε χαμογελαστός και λιγάκι αμήχανος στο κόκκινο (για την ακρίβεια πράσινο χαλί) της πρεμιέρας.



Τελικά, ο Tom Brady ένιωσε πολύ πιο άνετα και χαλαρός, όταν και οι υπόλοιποι ηθοποιοί της ταινίας, πόζαραν μαζί του. Στα highlights όμως, έχουμε ένα βίντεο που ο ίδιος δημοσίευσε από τη βραδιά, στο οποίο φαίνεται έντονα η αμηχανία του, από τον τρόπο που τοποθετεί και κινεί τα χέρια του:



«Τι κάνει κανείς με τα χέρια του σε μια πρεμιέρα ταινίας;», αναρωτήθηκε ο γνωστός ποδοσφαιριστής με χιούμορ.

What do you do with your hands at a movie premiere? 😂😂😂 @80forBrady pic.twitter.com/b6UBkBRNCC