NASA: Δημιούργησε ρομποτικό φίδι με σκοπό να εξερευνήσει το διάστημα (και όχι μόνο)

Το συγκεκριμένο ρομπότ μπορεί να είναι επίσης χρήσιμο και για τη γη, αφού μπορεί να εξερευνήσει ακραία περιβάλλοντα

Οι επιστήμονες της NASA σχεδίασαν ένα ρομποτικό φίδι, προκειμένου να βοηθήσουν στην εξερεύνηση του διαστήματος και άλλων πλανητών, όπως επίσης και να αναζητήσουν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Το σύστημα EELS που θα περιέχει το ρομπότ, βρίσκεται υπό ανάπτυξη από το Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA με την «μακρόστενη συσκευή» να έχει ως σκοπό να διασχίζει διαφόρων ειδών εδάφη χρησιμοποιώντας περιστρεφόμενους τροχούς κατά μήκος του «σώματός» του.

