Ο πύραυλος του Elon Musk εξερράγη λίγο μετά την εκτόξευση του και κατέληξε στον Ατλαντικό

Τελικά η προσπάθεια της SpaceX να εκτοξεύσει τον ισχυρότερο πύραυλο της ιστορίας, δεν πήγε και πολύ καλά

Το κοινό του Elon Musk περίμενε με ανυπομονησία ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα του, ωστόσο όπως φαίνεται τα πράγματα δεν πήγαν και πολύ καλά. Σκοπός της εταιρείας του Elon, ήταν να εκτοξεύσει τον ισχυρότερο πύραυλο που έχει αναπτυχθεί ποτέ. Να ολοκληρώσει έναν γύρο από τη γη και ύστερα να βρεθεί και πάλι πίσω. Και όλα αυτά σε 90 λεπτά.



Ο πύραυλος Starship, ο οποίος αναμένεται να είναι και ο ισχυρότερος που αναπτύχθηκε ποτέ, στην πρώτη του δοκιμαστική πτήση άντεξε μέχρι τα 32 χιλιόμετρα ύψος, πριν δώσουν εντολή για αυτοκαταστροφή, μιας και απέτυχε αποσυνδεθεί από τον πύραυλο Super Heavy.

SpaceX's Starship, the most powerful rocket ever built, briefly takes flight then explodes in midair on first launch attempt https://t.co/7fPWwnLKE0 pic.twitter.com/2yZpePHMJJ