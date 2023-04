Γιατί όλοι, (στο TikTok κι όχι μόνο), είναι εθισμένοι με το ντους αυτήν την περίοδο;

Η προσωπική υγιεινή στην κορυφή των social media

Δεν παίζει να έχεις σκρολάρει στο TikTok και να «μην πέσεις πάνω σε ένα βίντεο», το οποίο έχει να κάνει με καθαριότητα, προσωπική υγιεινή, προϊόντα περιποίησης, αλλά κυρίως με ντους. Κοινώς, όλοι πλένονται στα social media και μια γενικότερη εμμονή, γύρω από το θέμα του ντουζ και του μπάνιου, μπορείς να την ξεχωρίσεις.



Από τις τάσεις του "strawberry shower", από στάσεις και συζητήσεις γύρω από το σεξ στο ντους, από τα get ready with me που ξεκινούν σε μια ντουζιέρα μέχρι και το depression showering, δείχνουν πώς το ντους έχει αποκτήσει νέα θέση στην καθημερινότητα μας. Όχι μόνο μπορεί να αποκαλύψει σε τι φάση της ζωής μας βρισκόμαστε, αλλά κυρίως φέρνει την προσωπική υγιεινή, πάνω από όλα και όλους.



Όλο και περισσότερα γίνονται τα άτομα, που φέρνουν την κάμερα του κινητού τους στο ντους, προκειμένου να δείξουν ότι πραγματικά τους χαλαρώνει, πώς το χρησιμοποιούν, τι μυρωδιές επιλέγουν, τι ακούν κατά τη διάρκεια του ντους, μέχρι και τι κρασί πίνουν. Από την πανδημία και μετά, η ανάγκη των χρηστών για συχνά και μεγάλα ντους έγινε πιο έντονη από ποτέ, ενώ μέχρι και σήμερα παραμένει έτσι.



Το λούσιμο εξάλλου, από την αρχαιότητα αποτελούσε μια ιερή στιγμή, αλλά ήταν και συνήθεια πολυτελείας. Τα λουτρά, αλλά και τα έλαια που χρησιμοποιούσαν ακόμη και εκατοντάδες χρόνια πριν, ξεδιπλώνουν μια ολόκληρη ιστορία.



Ερχόμενοι στο σήμερα, και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2022, μία από τις κυριότερες λέξεις αναζήτησης στο Google, ήταν η λέξη “shower head”, κατά την οποία έβρισκες υλικό με εξοπλισμό, συνήθειες και προϊόντα για το ντους. Το TikTok μάλιστα, ήταν η πλατφόρμα που ήρθε και απογείωσε ακόμη περισσότερο την όλη κατάσταση, βάζοντας κατηγορίες στο ντους με την πιο γνωστή το ντους που χρειάζεσαι, όταν νιώθεις καταθλιπτικός/η.



Από την άλλη όμως, πόσο λογικό και βιώσιμο, είναι ένα ντους, στο οποίο χρησιμοποιούνται το λιγότερο 6 προϊόντα, και αυτά μόνο για το σώμα;