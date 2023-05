Ο Jude Law δημιούργησε άρωμα από αίμα, ιδρώτα και κόπρανα, για να υποδυθεί τον βασιλιά Ερρίκο

Κι' όμως, όσο περισσότερες λεπτομέρειες έχουμε για την ταινία «Firebrand», τόσο περισσότερο ανυπομονούμε να την δούμε

Ένας ηθοποιός είναι ικανός να κάνει τα πάντα προκειμένου να μπει για τα καλά στον ρόλο που υποδύεται. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός Jude Law, ο οποίος θέλησε να φτάσει τόσο κοντά στον βασιλιά Ερρίκο τον 8ο, σε σημείο που δημιούργησε άρωμα που τον θυμίζει.

Για να σε βάλουμε λίγο περισσότερο στο κλίμα, η ταινία «Firebrand», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Law, στον ρόλο του βασιλιά Ερρίκου, πραγματεύεται μια από τις πιο σκληρές εποχές στο βασίλειο. Η Αικατερίνη της Αραγκονίας ήταν η τελευταία σύζυγος του βασιλιά Ερρίκου και σχεδόν η μόνη επιζήσασα, αφού είχαν προηγηθεί πέντε ακόμη γάμοι που κατέληξαν σε διαζύγια, φόνους και αποκεφαλισμούς.



Η εμμονή του Βασιλιά για απόλυτο έλεγχο της αυλής του, η άξεστη περσόνα του και η τάση του να εφευρίσκει ίντριγκες τις οποίες ήθελε με οποιονδήποτε τρόπο να λύσει με αίμα, υπήρξε το κάλυμμα μιας ολοκληρωτικά σαδιστικής σχέσης που ανέπτυσσε με τις γυναίκες του, για να καταχωρηθεί στην ιστορία ως ένας βίαιος, τυρρανικός σύζυγος.



Με την Αικατερίνη όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά, αφού η ελεύθερη, αναρχική φύση της, υπήρξε καταλύτης για τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην Εκκλησία και το παλάτι (μια σχέση που είχε διαταραχθεί ανεπανόρθωτα, όταν η Εκκλησία αρνήθηκε να επικυρώσει το πρώτο διαζύγιου του Ερρίκου) αλλά και για το ανάστημα που για πρώτη φορά σήκωσε γυναίκα, κερδίζοντας όχι χωρίς τίμημα τη ζωή της.



Σε αυτή την έντονα φεμινιστική ταινία, η οποία καταχειροκροτήθηκε στις Κάννες επί οκτώμιση λεπτά, ο Jude Law προσπαθεί να πάρει σάρκα και οστά αυτής της άξεστη περσόνας του βασιλιά, ο οποίος σύμφωνα με πηγές, μύριζε ακόμη και αν βρισκόταν τρία δωμάτια μακριά.

Jude Law read accounts of people being able to smell King Henry VII's stench from three rooms away, so he wanted to "smell awful" on set. https://t.co/xIatqsxQat #Cannes pic.twitter.com/czpcs9av1w