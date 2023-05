Bernard Arnault: Πώς και γιατί έχασε $11 δις μέσα σε μια μέρα ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Όσα συμβαίνουν πίσω από τον όμιλο πολυτελείας LVMH

Όσο περίεργο και αν φαντάζει ο Bernard Arnault έχασε πρόσφατα $11 δις και μάλιστα μέσα σε μια μέρα. Πρόκειται για τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τον όμιλο πολυτελείας LVMH, στον οποίο ανήκουν εταιρείες όπως Louis Vuitton, Tiffany & Co., Christian Dior, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs και άλλες.

Τη φετινή χρονιά, ο διάσημος Γάλλος επιχειρηματίας κατάφερε να δει τις μετοχές της εταιρείας του να εκτοξεύονται και τον ίδιο να σκαρφαλώνει στην κορυφή της λίστας, με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Κατάφερε μάλιστα να βρεθεί στην θέση νο 1, αφήνοντας πίσω του τον Elon Musk και τον Jeff Bezos.



Ο κόσμος της επιχειρηματικότητας ωστόσο, είναι αρκετά απρόβλεπτος και από τη μια στιγμή στην άλλη, τα κέρδη μπορούν να μετατραπούν σε χρέη. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην περίπτωση του Γάλλου επιχειρηματία, ωστόσο η χθεσινή δεν ήταν και μια τόσο καλή ημέρα. (Αν και τι είναι 11 δις για τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο;).

