H Khloé Kardashian για τον γιο της μέσω παρένθετης μητέρας: «Ένιωσα ένοχη, δυσκολεύτηκα να τον νιώσω κοντά μου»

Η Khloé έχει αποκτήσει δύο παιδιά, μια κόρη την οποία γέννησε η ίδια, αλλά και έναν γιο μέσω παρένθετης μητέρας

Για την εμπειρία της απόκτησης παιδιού, μέσω παρένθετης μητέρας μίλησε η Khloé Kardashian, περιγράφοντάς την ως μια δύσκολη διαδικασία. Μαζί με τον πρώην σύντροφό της, Tristan Thompson, αποφάσισαν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες απόκτησης δεύτερου παιδιού, ωστόσο για την ίδια, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι ακριβώς όπως τα περίμενε. «Εύχομαι κάποιος να ήταν ειλικρινής σχετικά με την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε αυτή τη διαδικασία», δήλωσε μεταξύ άλλων η Khloé.



Στην απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης, γίνεται αρχικά γονιμοποίηση των ωαρίων και των σπερματοζωαρίων του ζευγαριού και στη συνέχεια, το έμβρυο μεταφέρεται στην παρένθετη μητέρα, η οποία κυοφορεί και προχωρά στον τοκετό.

“I felt really guilty that this woman just had my baby and then I take the baby and I go to another room.” - Khloe Kardashian on her surrogacy pic.twitter.com/q02f4lEMsC