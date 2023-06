Το καλοκαίρι ξεκινά με μοναδικό περιεχόμενο στο Vodafone TV

Ξέρουμε τι θα δεις φέτος το καλοκαίρι

Αυτό το καλοκαίρι το Vodafone TV ξεχωρίζει με το πολυαναμενόμενο “The Idol” δια χειρός The Weeknd, τον δεύτερο κύκλο του “And Just Like That”, την ταινία-φαινόμενο του James Cameron, “Avatar: The Way Of Water”, που είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+ και την αποκλειστική προβολή των ελληνικών ντοκιμαντέρ «ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η Ιστορία μιας Επανάστασης» και «Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης», μέρος του “Connect With Pride” αφιερώματος.

Σε όλα τα παραπάνω προστίθενται και ένα μουσικό αφιέρωμα με την αποκλειστική προβολή του “Love To Love You, Donna Summer” σε παραγωγή HBO καθώς και την εφαρμογή του ERTFLIX με ένα πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια.​ Όλα αυτά στο Vodafone TV διαθέσιμο από €26,50 με τα προγράμματα Triple Play Fiber 100.

ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤO ΗΒΟ

“THE IDOL”

Το ξέφρενο “The Idol”, με φόντο τη μουσική βιομηχανία, επικεντρώνεται σε έναν γκουρού αυτοβοήθειας και ηγέτη μιας σύγχρονης αίρεσης, ο οποίος αναπτύσσει μια περίπλοκη σχέση με ένα ανερχόμενο ποπ είδωλο. Προσθέστε στην εξίσωση την Lily Rose Depp, τον Weeknd και την πρεμιέρα στις Κάννες κι έχουμε την πλέον αναμενόμενη πρεμιέρα του καλοκαιριού, που στριμάρει ήδη στο Vodafone TV.​

“AND JUST LIKE THAT” S2

Ένα χρόνο μετά το φινάλε του καινούργιου κεφαλαίου του “Sex and the City”, ο δεύτερος κύκλος του “And Just Like That” έρχεται με φόρα στις 22/6 και συστήνει έναν ήρωα από τα παλιά. Ο Έινταν συναντάει την Κάρι στην πολύβουη Νέα Υόρκη και οι συγκινήσεις είναι πιο έντονες από ποτέ. Μαζί και η Σαμάνθα της Kim Cattrall​​ σε μια εμφάνιση έκπληξη.

Μαζί με ένα Sex & the City: 25 Years tribute, με όλους τους κύκλους του “Sex & the City” και του “And Just Like That”, αλλά και ακυκλοφόρητο backstage υλικό, στις 22/6, με αφορμή των 25 χρόνων από την πρεμιέρα του “Sex & the City” και την κυκλοφορία του δεύτερου κύκλου του “And Just Like That”.

“LOVE TO LOVE YOU, DONNA SUMMER”

Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, το ντοκιμαντέρ του ΗΒΟ “Love to Love You, Donna Summer” αφηγείται την ζωή της μεγάλης σταρ από την avant-garde σκηνή της Γερμανίας στις γεμάτες glitter και δυνατά φώτα πίστες των clubs της Νέας Υόρκης. Με νέο, ακυκλοφόρητο υλικό, το ντοκιμαντέρ αυτό είναι ο απόλυτος μουσικός προορισμός του καλοκαιριού.

ΝΕΕΣ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠO TO DISNEY+

“AVATAR: THE WAY OF THE WATER”

Τώρα διαθέσιμο

Η αναμονή τελείωσε! Μετά από μια ιστορική πορεία στους κινηματογράφους, η ταινία-παγκόσμιο φαινόμενο “Avatar: The Way of Water” του James Cameron, είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+ και περιλαμβάνει μπόνους περιεχόμενο με τους σκηνοθέτες, το καστ και την ομάδα παραγωγής. Η ταινία “Avatar: The Way of Water”, φτάνει σε νέα ύψη και εξερευνά πρωτόγνωρα βάθη, καθώς ο James Cameron επιστρέφει στον κόσμο της Πανδώρας με αυτήν τη περιπέτεια γεμάτη συναισθήματα και δράση. Η ιστορία διαδραματίζεται περισσότερο από μια δεκαετία μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, και το “Avatar: The Way of Water” παρουσιάζει την ιστορία της οικογένειας Sully (ο Jake, η Neytiri και τα παιδιά τους), τα προβλήματα που τους ακολουθούν, τις προσπάθειες που κάνουν για να κρατήσουν ο ένας τον άλλον ασφαλή, τις μάχες που δίνουν για να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που υπομένουν. Όλα αυτά με φόντο τη φύση της Πανδώρας που κόβει την ανάσα, τον νέο πολιτισμό των Na'vi και μια σειρά από εξωτικά θαλάσσια πλάσματα που ζουν στους μεγαλοπρεπείς ωκεανούς. Υποψήφια για πολλά βραβεία Όσκαρ, μεταξύ άλλων και του Όσκαρ «Καλύτερης Ταινίας», η ταινία έγινε σημείο αναφοράς στον τομέα των οπτικών εφέ.

«ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ» (Secret Invasion)

Διαθέσιμο από τις 21/6

Στη νέα σειρά από τα Marvel Studios «Μυστική Εισβολή», η οποία εκτυλίσσεται στο παρόν MCU, ο Nick Fury πληροφορείται για μια μυστική εισβολή στη Γη μιας φατρίας Σκραλ που αλλάζουν μορφή. Ο Fury συστρατεύεται με τους συμμάχους του, Everett Ross, Maria Hill και Skrull Talos, ο οποίος ζει πια στη Γη. Μαζί, με αντίπαλο τον χρόνο, προσπαθούν να αποτρέψουν μια επικείμενη εισβολή Σκραλ και να σώσουν την ανθρωπότητα.

«ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ» (Great Expectations)

Διαθέσιμο από τις 28/6

Η Πρωτότυπη μίνι σειρά έξι επεισοδίων του Disney+, «Μεγάλες Προσδοκίες», βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κάρολου Ντίκενς. Η σειρά αφηγείται την ιστορία ενηλικίωσης του Πιπ, ενός ορφανού που λαχταράει μια καλύτερη ζωή, μέχρι που μια τροπή της μοίρας και οι σατανικές μηχανορραφίες της μυστηριώδους και εκκεντρικής Μις Χάβισαμ του ανοίγουν την πόρτα σε έναν σκοτεινό κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Κάτω από το βάρος των μεγάλων προσδοκιών που του εναποτίθενται, ο Πιπ θα πρέπει να ανακαλύψει το πραγματικό κόστος αυτού του νέου κόσμου και να αναλογιστεί κατά πόσο αυτός ο κόσμος θα τον κάνει τον άνθρωπο που επιθυμεί να γίνει. Το μυθιστόρημα του Ντίκενς, μια καταγγελτική κριτική του ταξικού συστήματος, εκδόθηκε το 1861, αφού πρώτα είχε κυκλοφορήσει σε μια σειρά εβδομαδιαίων κεφαλαίων από τον Δεκέμβριο του 1860.

«ΚΡΑΤΗΡΑΣ» (Crater)

Τώρα διαθέσιμο

Η Πρωτότυπη ταινία του Disney+ «Κρατήρας», είναι η περιπετειώδης ιστορία ενηλικίωσης του Caleb Channing, που μεγάλωσε σε μια αποικία εξορύξεων στη Σελήνη και πρόκειται να μεταφερθεί μόνιμα σε έναν ειδυλλιακό μακρινό πλανήτη μετά από τον θάνατο του πατέρα του. Αλλά πριν φύγει, για να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία του πατέρα του, μαζί με τους τρεις φίλους του, Dylan, Borney και Marcus και τη νεοφερμένη από τη Γη, Addison, κλέβουν ένα ερευνητικό όχημα για μια τελευταία περιπέτεια, ένα ταξίδι εξερεύνησης ενός μυστηριώδους κρατήρα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

“JOHN WICK: CHAPTER 4” (Premium Video On Demand)

O John Wick ανακαλύπτει ένα μονοπάτι για να νικήσει το High Table. Αλλά πριν κερδίσει την ελευθερία του, ο Wick πρέπει να αντιμετωπίσει έναν νέο εχθρό με ισχυρές συμμαχίες σε όλο τον κόσμο και δυνάμεις που μετατρέπουν παλιούς φίλους σε εχθρούς. Κοινώς, η τέταρτη ταινία του “John Wick: Chapter 4” είναι η πιο εντυπωσιακή του saga, ταμεία, κοινό και κριτικοί υποκλίθηκαν και το saga αποκτά το momentum που του πρέπει. ​

“KNOCK AT THE CABIN” (Video On Demand)

Πόσο μακριά είναι το τέλος του κόσμου; Τέσσερα μέλη μιας σέκτας που υπερασπίζεται την Αποκάλυψη επισκέπτεται μια φιλήσυχη οικογένεια σε ένα σπίτι στο δάσος για να τους θυσιάσει. Κι αυτό είναι μονάχα η αρχή. Περιμένατε τίποτα λιγότερο από το μυαλό του Νάιτ Σιάμαλαν («Η Έκτη Αίσθηση», «Άφθαρτος», «Σκοτεινό Χωριό»); ​

​

“DUNGEONS & DRAGONS: HORROR AMONG THIEVES” (Video On Demand)

Ένας γοητευτικός κλέφτης και μια ομάδα απίθανων τυχοδιωκτών αναλαμβάνουν μια επική ληστεία για να ανασύρουν ένα χαμένο λείψανο, αλλά τα πράγματα στραβώνουν επικίνδυνα όταν έρχονται αντιμέτωποι με λάθος ανθρώπους. Το ευπώλητο βίντεο παιχνίδι ρόλων αποκτά την κινηματογραφική περιπέτεια που του πρέπει, σε μια απολαυστική μεταφορά.

“FAST & FURIOUS 9: THE FAST SAGA”

Ο Ντομ ζει μια ήσυχη ζωή μαζί με τη Λέτι και τον γιο τους, και αυτή τη φορά, η απειλή θα αναγκάσει τον Ντομ να αντιμετωπίσει τον πιο ικανό δολοφόνο, που τυγχάνει και ο πιο δεινός οδηγός που έχει αντιμετωπίσει ποτέ. Αυτός ο άνδρας δεν είναι άλλος από τον Τζέικομπ, ο ξεχασμένος αδερφός του Ντομ, ο Τζέικομπ και αυτό είναι το 9ο κεφάλαιο στην μακρά ιστορία του “Fast & Furious 9: The Fast Saga”.

“DON’T WORRY DARLING”

Αμερική, 1950: Η Άλις και ο Τζακ ζουν σε μία ονειρική κλειστή κοινότητα, που φιλοξενεί τις οικογένειες όσων εργάζονται για ένα πειραματικό, απόρρητο εγχείρημα. Όσο οι σύζυγοι απασχολούνται με το μυστικό σχέδιο, οι γυναίκες απολαμβάνουν μία πολυτελή ζωή χωρίς έγνοιες. Όταν η Άλις αντιλαμβάνεται τη νοσηρή φύση της κοινότητας, ζητάει εξηγήσεις. Χάρι Στάιλς και Φλόρενς Πιού στο “Don't Worry, Darling”, το πιο ιδιαίτερο noir της χρονιάς δια χειρός Ολίβιας Γουάιλντ​.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ PRIDE MONTH:

#ConnectWithPride

Pride Month ο Ιούνιος και το Vodafone TV ετοίμασε ένα μεγάλο, μοναδικό αφιέρωμα στις «διαφορετικές» ταινίες και σειρές που μοιάζουν και έχουν μεγαλύτερη καρδιά από τις υπόλοιπες. Έρωτες και φιλίες, αφηγήσεις και μουσική, όλα ανήκουν σε αυτό το αφιέρωμα με τίτλους από τον κατάλογο του ΗΒΟ, του Disney+ και της Warner, αλλά και 2 ελληνικούς τίτλους σε αποκλειστικότητα, το «AKOE/ΑΜΦΙ: Η Ιστορία μιας Επανάστασης» του Ιωσήφ Βαρδάκη και τη «Βασίλισσα της Νέας Υόρκης» της Βάλερι Κοντάκος.​

«AKOE/ΑΜΦΙ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ» του Ιωσήφ Βαρδάκη

Το 1977, μια ομάδα ανθρώπων ιδρύει το Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλόφιλων Ελλάδος. Το Α.Κ.Ο.Ε., το περιοδικό "Αμφί" και τα γραφεία τους στο θρυλικό υπόγειο της οδού Ζαλόγγου, γίνονται πόλοι έλξης για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα της χώρας, προσφέροντας ένα σημείο αναφοράς για μια κοινότητα που αρχίζει να σχηματίζεται και να συνειδητοποιείται. Είναι μια επανάσταση που διεκδικεί το δικαίωμα στην ύπαρξη, το δικαίωμα στην ευτυχία, το δικαίωμα στην αγάπη. Αυτό είναι το βραβευμένο «ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η ιστορία μιας Επανάστασης (*να κοιμάμαι στο στήθος του...)» και στριμάρει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

«Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ» της Βάλερι Κοντάκος

Από την Ελλάδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τα πορνοσινεμά της Times Square τη δεκαετία του '70, το βραβευμένο στο φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ντοκιμαντέρ της Βάλερι Κοντάκος, «Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης» αφηγείται την πολυτάραχη και συναρπαστική ζωή της Τσέλι Γουίλσον.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής στις 21 Ιουνίου, το Vodafone TV παρουσιάζει ένα μοναδικό αφιέρωμα σε μουσικές ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ που ανέβάζουν το volume στο τέρμα και αφηγούνται ιστορίες με τους πιο διάσημους πρωταγωνιστές, όπως τα “The Idol”, “Love to Love You Donna Summer” και “Music Box: Woodstock 99: Peace Love and Rage” από το ΗΒΟ, την ταινία-ντοκιμαντέρ “Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)” του Ahmir “Questlove” Thompson, “The Beatles: Get Back” από τον βραβευμένο με τρία Όσκαρ Peter Jackson και την Πρωτότυπη σειρά-ντοκιμαντέρ “Ed Sheeran: The Sum of It All” από το Disney+ αλλά και το “Amadeus” και το «Ένα Αστέρι Γεννιέται» από τον κατάλογο της Warner.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ERTFLIX

Η πλέον δυνατή μυθοπλασία των τελευταίων χρόνων, ακριβές παραγωγές, πρωτότυπα σενάρια και στιβαρές μεταφορές γνωστών μυθιστορημάτων, μουσικές εκπομπές σαν εγκυκλοπαίδεια, το ERTFLIX έρχεται στο Vodafone TV αυτόν τον Ιούνιο και προσφέρει έναν μοναδικό κατάλογο ελληνικού περιεχομένου με σειρές, shows, ταινίες και ντοκιμαντέρ, αλλά και μια γενναία ματιά στο μεγάλο αρχείο της ΕΡΤ.​

NETFLIX & AMAZON PRIME

“BLACK MIRROR” S6 στο Netflix

Ο έκτος κύκλος του πλέον αμφιλεγόμενου, προφητικού και πρωτοπριακού τηλεοπτικού saga επιστρέφει στο Netflix με μια χούφτα ιστορίες που κάνουν το μεταφυσικό να μοιάζει τρομακτικά πραγματικό.

“THE WIZ” στο Amazon Prime

Το φιλόδοξο, αποτυχημένο στα ταμεία, μιούζικαλ του Σίντνεϊ Λιουμέτ, βασισμένο στον «Μάγο του Οζ» με τον Μάικλ Τζάκσον ως Σκιάχτρο και την Νταιάνα Ρος ως Ντόροθι, 45 ετών και χαμένο μέσα στις δεκαετίες έρχεται στο Amazon Prime για να αποκαταστήσει τη φήμη μιας θολής γενιάς.