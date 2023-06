Sunday Times: «Το Ινστιτούτο της Γουχάν ευθύνεται για το ξέσπασμα και τη συγκάλυψη της Covid-19»

Οι νέες αποκαλύψεις από τη διάσημη βρετανική εφημερίδα, οι οποίες αφορούν την πανδημία

Λόγο για «μυστικό πρόγραμμα επικίνδυνων πειραμάτων λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία» κάνει η εφημερίδα Sunday Times, σε ένα μακροσκελές ρεπορτάζ, το οποίο αφορά την πανδημία και το ξέσπασμα της. Η βρετανική εφημερίδα προσπαθεί να απαντήσει στη τεράστια συζήτηση/διαμάχη σχετικά με το αν ο ιός προέκυψε λόγω διαρροής από εργαστήριο ή αν προήλθε φυσικά, από τα ζώα στους ανθρώπους.



Όσοι ερευνητές προσπάθησαν αυτά τα τρία χρόνια να δώσουν απαντήσεις, δεν τα κατάφεραν καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με διάφορα εμπόδια, τα οποία αφορούσαν κυρίως έλλειψη διαφάνειας από την Κίνα.



Συγκεκριμένα στο νέο δημοσίευμα αναφέρεται, πως επιστήμονες στη Γουχάν, συνεργάζονταν με τον κινεζικό στρατό, και συνδύαζαν τους πιο θανατηφόρους κορωνοϊούς του κόσμου για να δημιουργήσουν έναν νέο μεταλλαγμένο ιό όταν ξεκίνησε η πανδημία του Covid.

Scientists at the Wuhan Institute of Virology were fusing together the world’s most deadly coronaviruses to see if they could create a new mutant virus capable of sparking a pandemic just before the Covid outbreak