Η Αντζελίνα Τζολί κατηγορεί τον Μπραντ Πιτ για λεηλασία της περιουσίας της - Νέες, άσχημες εξελίξεις στη δίκη

Στη δικαστική διαμάχη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, δεν φαίνεται να μπαίνει τέλος

Είναι μια δικαστική διαμάχη η οποία ξεκίνησε στο μακρινό 2016, και όλα δείχνουν πως δεν θα τελειώσει σύντομα. Το διαζύγιο ανάμεσα σε Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ, μπορεί να εκδόθηκε το 2019, ωστόσο το μοίρασμα της κοινής τους περιουσίας γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο. Αυτή τη φορά, οι δυο ηθοποιοί και οι δικηγορικές τους ομάδες, έχουν εστιάσει στην πώληση μεριδίου της Chateau Miraval από την Αντζελίνα.

Η Chateau Miraval είναι μια εταιρεία και ένας αμπελώνας στην Προβηγκία της Νότιας Γαλλίας, απ' όπου πήρε και το όνομά της, τον οποίο ο Μπραντ Πιτ αγόρασε με την Αντζελίνα έναντι σχεδόν 28 εκατομμυρίων δολαρίων το 2008. Τότε, οι δύο ηθοποιοί μοίρασαν 50/50 το κτήμα καθώς και την επιχείρηση παραγωγής κρασιού. Όταν όμως αποφάσισαν να χωρίσουν, η Τζολί πούλησε το μερίδιό της και τότε άρχισαν τα προβλήματα.

Στα νέα δικαστικά έγγραφα που γίνονται γνωστά, αναφέρεται πως «o Πιτ και οι συνωμότες του κατηγορούνται ότι προσπάθησαν να πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία της Château Miraval με λεηλασία». Η Nouvel, η εταιρεία που πούλησε η Τζολί μαζί με το μερίδιο της στη ρωσική Stoli, ζητά αποζημίωση για ζημιές $350 εκατομμυρίων.

