Αλτσχάιμερ: 19χρονος ο νεαρότερος ασθενής που διαγνώσθηκε με τη νόσο

Ο ασθενής είχε κενά μνήμης από την ηλικία των 17 ετών

Mε μια πολύ ιδιαίτερη και παράξενη περίπτωση ήρθαν αντιμέτωποι οι νευρολόγοι στην Κίνα, όταν διέγνωσαν έναν 19χρονο με Αλτσχάιμερ. Πρόκειται για τον νεαρότερο ασθενή παγκοσμίως, ο οποίος είχε αρχίσει να έχει συμπτώματα από τα 17 του έτη.



Παρότι δεν είχε γονιδιακές μεταλλάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη νόσο, οι εξετάσεις έδειξαν συρρίκνωση του ιππόκαμπου ο οποίος εμπλέκεται στη μνήμη, ενώ το εγκεφαλονωτιαίο υγρό έδειχνε σημάδια άνοιας. Και ο ίδιος όμως, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια συμπτώματα της νόσου, όπως κενά μνήμης και δυσκολίες στην επικοινωνία.

