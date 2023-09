Νικ Κάρτερ των Backstreet Boys: Τρίτη αγωγή για σεξουαλική επίθεση στον διάσημο τραγουδιστή

15χρονη κατηγορεί τον Νικ Κάρτερ πως της επιτέθηκε σεξουαλικά τρεις φορές, όταν εκείνη ήταν 15 ετών

Δεν είναι η πρώτη φορά που αγωγές για σεξουαλική επίθεση αφορούν το όνομα του Νικ Κάρτερ, από τους Backstreet Boys. Αυτή είναι η τρίτη αγωγή εις βάρος του και έρχεται από μια ακόμη 15χρονη κοπέλα, η οποία αναφέρει ότι ο τραγουδιστής της επιτέθηκε σεξουαλικά τρεις φορές το 2003, όταν αυτή ήταν 15 ετών και εκείνος 23. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο τραγουδιστής των Backstreet Boys τη μόλυνε με HPV και διεκδικεί αποζημίωση 15.000 δολαρίων.



«Ελπίζουμε να δικαιωθεί και αυτή η αγωγή να ανοίξει τον δρόμο προκειμένου άλλες επιζώσες να στραφούν εναντίον των κακοποιητών τους», δήλωσε η δικηγόρος της νεαρής κοπέλας, Μάργκαρετ Μέιμπι.

A third woman has filed a sexual assault lawsuit against Backstreet Boys member Nick Carter, alleging he assaulted her multiple times when she was 15. https://t.co/DyR6KYL3IP