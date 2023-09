Ένα χωριό στην Πορτογαλία πλημμύρισε με δύο εκατομμύρια λίτρα κρασιού

2, 2 εκατομμύρια λίτρα κρασιού, πήγαν χαμένα

Στο χωριό «Σάο Λουρένκο ντο Μπάιρο» της Πορτογαλίας, οι κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με ένα πραγματικά πρωτόγνωρο θέαμα, αφού είδαν τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια κρασιού.



Συγκεκριμένα 2,2 εκατομμύρια λίτρα κρασί πλημμύρισαν την πόλη, όταν δύο τεράστιες δεξαμενές κρασιού έσπασαν σε ένα αποστακτήριο. Για να καταλάβεις το μέγεθος του κρασιού που βρέθηκε να κυλά στους δρόμους, τα 2,2 εκατομμύρια λίτρα, μπορούν να γεμίσουν μια πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων. Το μεγαλύτερο μέρος του κρασιού, βρέθηκε σε χωράφια, ενώ κάποιο κατάφερε να ξεχυθεί και στους δρόμους.

The streets of Levira, Portugal were flooded with red wine after a distillery’s 2.2 million liter tanks burst.



