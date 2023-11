«Κρύφτηκα κάτω από το πτώμα του φίλου μου και γλίτωσα» -Δραματική μαρτυρία από το Φεστιβάλ στο Ισραήλ

Η 27χρονη αναγκάστηκε να παριστάνει τη νεκρή για να γλιτώσει

Η Νόαμ Μαζάλ Μπεν-Ντέιβιντ περιέγραψε σε συνέντευξή της όλες τις δραματικές στιγμές που έζησε στο φεστιβάλ Supernova στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, όταν η Χαμάς άρχισε την επίθεσή της.

Η ίδια κατάφερε να γλιτώσει αν και δέχτηκε δύο πυροβολισμούς, έναν στο πόδι και έναν στο ισχίο, επειδή κρύφτηκε πίσω από το πτώμα του φίλου της σε ένα κοντέινερ για δύο ολόκληρες ώρες.

Δίπλα της δεκάδες νεκροί, ανάμεσά της, όπως ήδη σας είπαμε και ο σύντροφός της, Ντέιβιντ Νέμαν.

«Μας περικύκλωσαν και συνέχισαν να πυροβολούν ασταμάτητα. Άκουσα ένα κορίτσι να φωνάζει: “Σας παρακαλώ μην με πάρετε. Αφήστε με ήσυχη”. Αλλά ήθελαν να την απαγάγουν. Της έκαναν τρομερά, τρομερά πράγματα», είπε στην Express.

