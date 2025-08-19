Ερωτήσεις που αγγίζουν προσωπικά ζητήματα, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η οικονομική κατάσταση ή η εξωτερική εμφάνιση, μπορεί να φέρουν τον συνομιλητή σε δύσκολη θέση

Η σύντομη συνομιλία ή αλλιώς το small talk με αγνώστους ή απλούς γνωστούς είναι συχνά μια ένδειξη ευγένειας. Είναι ένας τρόπος να γεφυρώσεις το όποιο χάσμα υπάρχει. Είτε σου φαίνεται αγχωτική αυτή η κατάσταση είτε πιστεύεις πως είσαι καλός στην επικοινωνία, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις που ξεπερνούν τα όρια και μπορούν να φέρουν αμηχανία.

Ερωτήσεις που αγγίζουν προσωπικά ζητήματα, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η οικονομική κατάσταση ή η εξωτερική εμφάνιση, μπορεί να φέρουν τον συνομιλητή σε δύσκολη θέση. Το ζητούμενο στο small talk δεν είναι να μάθεις τα πάντα για τον άλλον, αλλά να δημιουργήσεις μια ευχάριστη και άνετη ατμόσφαιρα. Επιλέγοντας ουδέτερα, θετικά ή κοινά ενδιαφέροντα θέματα, μπορείς να κρατήσεις τη συζήτηση ζωντανή χωρίς να προκαλέσεις άβολες στιγμές.

Αυτές είναι 7 ερωτήσεις που δεν πρέπει ποτέ να κάνεις σε κάποιον, σε ένα small talk.

«Γιατί δεν πίνεις;»

Είτε μιλάς με συναδέλφους σε ένα πάρτι είτε με έναν άγνωστο σε κάποιο μπαρ, ποτέ μην ρωτήσεις γιατί κάποιος δεν πίνει αλκοόλ. Μπορεί να είναι ένα ευαίσθητο θέμα που δεν θέλει να συζητήσει.

«Έχεις σχέση;»

Μπορεί να σου φαίνεται αθώο, αλλά η ερώτηση για την προσωπική ζωή κάποιου μπορεί να είναι άβολη, ειδικά αν το άτομο είναι single ή περνάει δύσκολες στιγμές, εξηγεί ψυχοθεραπεύτρια. Όχι, δεν θέλουν όλοι να μιλήσουν για τις προσωπικές τους σχέσεις σε έναν χαλαρό διάλογο. Μην υποθέτεις ότι ξέρεις τι θέλει κάποιος για τη ζωή του.

«Έχεις παιδιά;»

Το να ρωτάς κάποιον αν έχει παιδιά μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό, αλλά κρύβει κινδύνους. Κάποιοι ίσως περνούν δυσκολίες που δεν θέλουν να μοιραστούν. Ερωτήσεις όπως “Έχεις παιδιά;” ή “Πότε θα κάνεις παιδιά;” μπορεί να είναι εξαιρετικά επεμβατικές και να φέρουν δυσφορία σε έναν άνθρωπο.

«Πόσα χρήματα βγάζεις;»

Είναι φυσιολογικό να ρωτήσεις κάποιον τι δουλειά κάνει, αλλά ποτέ μην ρωτήσεις για το εισόδημά του. Το εισόδημα θεωρείται προσωπικό θέμα και μπορεί να φέρει αμηχανία. Προτίμησε να ρωτήσεις τι του/της αρέσει στη δουλειά ή να συζητήσεις για γενικές εξελίξεις στον κλάδο.

«Από πού είσαι;»

Οι ερωτήσεις για την εθνική ή πολιτιστική καταγωγή ενός ατόμου μπορεί να θεωρηθούν παρεμβατικές. Αν σε ενδιαφέρει πραγματικά η κουλτούρα κάποιου, μπορείς να το προσεγγίσεις διαφορετικά: Μίλα για πολιτιστικές εκδηλώσεις, φαγητά ή ταξίδια. Είναι πιο συμπεριληπτική προσέγγιση.

«Έχεις χάσει βάρος;»

Ακόμα κι αν το λες με «καλό τρόπο», είναι προτιμότερο να αποφύγεις σχόλια για την εμφάνιση κάποιου. Μπορεί να προκαλέσει αμηχανία, ειδικά αν η απώλεια βάρους δεν ήταν εσκεμμένη. Τέτοια θέματα σχετίζονται με την εικόνα σώματος και καλό είναι να αποφεύγονται σε μια απλή συνομιλία, λέει.

«Πόσο χρονών είσαι;»

Η ερώτηση για την ηλικία είναι συχνά ανεπιθύμητη και αγενής. Όταν ρωτάς την ηλικία κάποιου, μπορεί να νιώσει ότι τον/την κρίνεις από την εμφάνισή του/της, κάτι που δημιουργεί αμηχανία. Καλό είναι να αφήνεις το άλλο άτομο να αποκαλύψει την ηλικία του, μόνο αν και όταν αισθανθεί άνετα να το κάνει.

