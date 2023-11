The Crown: Όσα συνέβησαν στον 6ο κύκλο - Από τη σχέση Ντόντι και Νταϊάνα, μέχρι τον θρήνο των royals

To πρώτο μέρος της τελευταίας σεζόν, είναι εδώ - Ακολουθούν spoilers

H αρχή του τέλους του Crown, έγινε. Το πρώτο μέρος της έκτης σεζόν έκανε πρεμιέρα χθες, 16 Νοέμβρη, και μέσα σε 4 επεισόδια είδαμε τις τελευταίες ημέρες της Νταϊάνα, το καλοκαίρι του ’97, τη σχέση της με τον Ντόντι Φαγέντ (τον οποίο είδαμε στον 5ο κύκλο), και το τραγικό δυστύχημα που τους κόστισε τη ζωή.

Η πρεμιέρα ξεκίνησε με την 31η Αυγούστου 1997. Βλέπουμε ένα αυτοκίνητο να τρέχει στους δρόμους του Παρισιού, με παπαράτσι να το ακολουθούν στις μηχανές τους. Ακούμε τα λάστιχα στον δρόμο και έναν δυνατό ήχο, τους περαστικούς να καλούν την Άμεσο Δράση και να εξηγούν ότι έγινε ένα τροχαίο κάτω από τη γέφυρα Pont de l’Alma.

Στο δεύτερο επεισόδιο, είναι ξεκάθαρο ότι η σχέση του Ντόντι και της Νταϊάνα ήταν καταδικασμένη από την πρώτη στιγμή - δεν θα τους άφηναν να είναι μαζί, ακόμη κι αν δεν έφευγαν από τη ζωή. Ο κίτρινος Τύπος δεν τους άφηνε σε ησυχία, ακούμε τη Lady Di να εκμυστηρεύεται στη φίλη και ψυχολόγο της ότι είναι εξαντλημένη, με την τελευταία να τη συμβουλεύει «να πάψει να ζει στην τρέλα» και να φύγει από την οικογένεια με την «τόσο άρρωστη δυναμική». Δεν αναφερόταν στους royals, όμως. Ακούμε και τον Φαγέντ να μιλά στον πατέρα του, ο οποίος τον πιέζει να της κάνει πρόταση γάμου ενώ γνωρίζονται για δύο μόνο μήνες. Του λέει πως αν παντρευτεί την Πριγκίπισσα, θα είναι άξιος να κληρονομήσει την περιουσία και να γίνουν συνεργάτες, πέρα από συγγενείς. Κι ο Ντόντι παρουσιάζεται ως αξιοθρήνητος, καθώς μοιάζει όντως να σκέφτεται σοβαρά την ιδέα.

Στο τρίτο επεισόδιο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί το «πιο anti-Diana της σεζόν», έχουμε μία Νταϊάνα να ζει μες στο σκάνδαλο, παίρνοντας κακές αποφάσεις, με τη Βασίλισσα να την αποδοκιμάζει διαρκώς. Δύο φωτογράφοι, ο Μάριο Μπρένα, ο παπαράτσο που λέγεται ότι πούλησε τις πρώτες εικόνες της σχέσης της Νταϊάνα και του Ντόντι για 5 εκατομμύρια δολάρια, και ο Σκωτσέζος Ντάνκαν Μιούιρ, ο οποίος φωτογράφιζε τη βασιλική οικογένεια, μιλούν για όλα. Ο μεν Μπρένα περιγράφει ήρεμα ότι, αν κάνεις αυτήν τη δουλειά, πρέπει να είσαι «σαν κυνηγός, φονιάς». Ο δε Μιούιρ αυτοαποκαλείται «περήφανος Ελιζαμπεθικός» και απλώς εξηγεί πόσο θα λείψει σε όλους η Βασίλισσα.

Το τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο, είναι το βαρύτερο όλων. Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ μαθαίνει ότι ο γιος του σκοτώθηκε. Ο Κάρολος ουρλιάζει στα Χάιλαντς. Η Ελισάβετ και ο Φίλιππος παραμένουν ψύχραιμοι, σαν φαντάσματα, επειδή αυτό πρέπει να κάνουν - δεν επιτρέπεται να έχουν συναισθήματα. Βλέπουμε τους καυγάδες για τη σορό της Νταϊάνα, το πώς η Βασίλισσα επέμενε να διατηρηθεί φυσιολογική η καθημερινότητα του Ουίλιαμ και του Χάρι (εντωμεταξύ, η μητέρα τους είχε μόλις πεθάνει), τον θρήνο του Μοχάμεντ.

