Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 6 προτάσεις για δωρεάν διασκέδαση στην πόλη

Όλες οι εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο στην πόλη.

1. Μυστήριο 151 A Rave Down Below: Ομαδική έκθεση, DJ sets και μουσικά performances στην Ελευσίνα

Από τις 18 Νοεμβρίου 2023 έως τις 28 Ιανουαρίου 2024, η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει την ομαδική έκθεση Μυστήριο 151 A Rave Down Below, με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και μία σειρά από νέες παραγωγές έργων, σε επιμέλεια του Πάνου Γιαννικόπουλου. Η έκθεση εξερευνά την πολιτική δυναμική του σώματος εν κινήσει από το ταυτόχρονα γεωλογικό και πολιτισμικό υπέδαφος. Αλχημικές περιπλανήσεις στο ιστορικό παρελθόν, στο μεταβιομηχανικό παρόν και στη μυθολογία καταλήγουν σε έναν εξαγριωμένο χορό. Μέθη, δηλητηρίαση, αποστροφή, ευφορία, αποδέσμευση, εκτόνωση και άνοδος: μια κυκλική πορεία από το σώμα προς το έδαφος και αντίστροφα. Η έκθεση μέσω της ζωγραφικής, της γλυπτικής, ήχων, εγκαταστάσεων και performances επιχειρεί να επαναδιαπραγματευτεί τα όρια του χορού, να σκεφτεί το (συλλογικό) σώμα και την απουσία του, την ανάμνησή του και την αναγκαιότητα της κίνησης. Το Μυστήριο 151 A Rave Down Below συμπίπτει χρονικά με τον εορτασμό της Μεσοσπορίτισσας που σηματοδοτεί το πέρασμα στο χειμώνα, συνδέοντας διαφορετικές χρονικά περιόδους της Ελευσίνας. Τα εγκαίνια της έκθεσης συνοδεύονται από μία σειρά performances τις Odete & Nkisi κι ένα ολονύχτιο rave party με τους Fofi Tsesmeli, Odete, Amateurboyz, Ayshel & GRΞTA.

18/11, 13:00 – 20:00

Τοποθεσία Αμφιθέατρο Παλαιού Ελαιουργείου (Κανελλοπούλου 1 , Ελευσίνα)

