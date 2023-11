To Release Athens υποδέχεται τους The Smile, την Πέμπτη 20/6, στην Πλατεία Νερού!

Η μπάντα που δημιούργησαν ο Thom Yorke και ο Jonny Greenwood, των περίφημων Radiohead, μαζί με τον Tom Skinner των Sons of Kemet, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ως co-headliners μαζί με τους Pulp, σε μια σπάνια φεστιβαλική βραδιά!

Και κάπως έτσι, τη βραδιά της 20ης Ιουνίου το Release Athens θα συγκεντρώσει στο lineup του μερικές από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής των τελευταίων δεκαετιών.

Οι The Smile δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των lockdowns. Ο Thom Yorke και o Jonny Greenwood είχαν πολλές νέες ιδέες πάνω στις οποίες ήθελαν να δουλέψουν αλλά την ίδια στιγμή τα άλλα μέλη των Radiohead ήταν και αυτά απασχολημένα με δικά τους projects.

Πήραν το όνομά τους από ένα ποίημα του Ted Hughes και, όπως εξηγεί ο Yorke, «δεν αναφέρεται στο συνηθισμένο χαμόγελο αλλά περισσότερο στο χαμόγελο το οποίο χρησιμοποιεί κάποιος που σου λέει ψέματα, καθημερινά.»

Η πρώτη εμφάνιση-έκπληξη ήρθε μέσω streaming για το φεστιβάλ Glastonbury, τον Μάιο του 2021, και έναν χρόνο μετά, κυκλοφόρησε το εξαιρετικό ντεμπούτο τους, ‘’A Light for Attracting Attention’’. «Μαγευτικοί με συναρπαστικές ιδέες», «χωρίς αμφιβολία, το καλύτερο side project από μέλη των Radiohead», «περίπλοκοι όσο και σοφά απλοί» είναι μερικοί χαρακτηρισμοί που τους προσέδωσαν τα media, αποθεώνοντας το album στο σύνολό του.

Τα "You Will Never Work in Television Again", "The Smoke", "We Don't Know What Tomorrow Brings" ξεχωρίζουν αμέσως. Post-punk ήχοι «ενώνονται» με afrobeat, ηλεκτρονικούς ήχους, μέσα από progressive ενορχηστρώσεις. Το επιβλητικό "Pana-vision" ακούγεται στη διάσημη σειρά "Peaky Blinders", με το video να συνοδεύεται με σκηνές μέσα από αυτή, ενώ το “Open The Floodgates” είναι ένα ονειρικό αριστούργημα που θα μπορούσε να ανήκει στις κορυφαίες στιγμές της δισκογραφίας των Radiohead.

Οι The Smile θα κυκλοφορήσουν το δεύτερο, ηχογραφημένο στα περίφημα Abbey Road studios, δίσκο τους, ‘’Wall Of Eyes’’, στα τέλη του επερχόμενου Ιανουαρίου. Ήδη, διέθεσαν το πρώτο single για το ομότιτλο τραγούδι. Το video σκηνοθετήθηκε από τον σπουδαίο Paul Thomas Anderson, δημιουργό ταινιών όπως "There Will Be Blood", "The Master", στις οποίες o Greenwood συνέθεσε το soundtrack, ενώ συνεργάστηκε και με τον Yorke στο 15λεπτο music video “ANIMA” (2019).

Στις 20 Ιουνίου, εκτός από τους υπέροχους Pulp, θα απολαύσουμε επί σκηνής τους The Smile, τον Thom Yorke και τον Jonny Greenwood, 24 χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψή τους στη χώρα μας, σε μια φεστιβαλική ημέρα αφιερωμένη σε ορισμένα από τα κορυφαία ονόματα που δημιούργησαν – και εξακολουθούν να δημιουργούν – αυτό που ονομάζουμε πραγματικά σπουδαία μουσική.

