Στο Ισραήλ οι 17 όμηροι που απελευθέρωσε η Χαμάς (βίντεο)

Ελεύθεροι και 39 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι

Δεκαεπτά όμηροι που κρατούνταν από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας εδώ και εβδομάδες αφέθηκαν ελεύθεροι χθες Σάββατο το βράδυ, έπειτα από μεγάλη αναμονή λόγω περιπλοκών της τελευταίας στιγμής, κατά τη δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ του παλαιστινιακού κινήματος και του Ισραήλ, το οποίο σε αντάλλαγμα άφησε ελεύθερους 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η εκεχειρία αυτή, που συμφωνήθηκε υπό την αιγίδα του Κατάρ, προσέφερε μία ακόμη ημέρα ανάπαυλας στους κατοίκους της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας έπειτα από επτά εβδομάδες πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ από την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι. Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν σταματήσει από το πρωί της Παρασκευής, όπως και οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χαμάς.

Εξάλλου η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι διαθέτει τον κατάλογο των ομήρων που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα, αλλά δεν αποκάλυψε την ταυτότητά τους, τον αριθμό τους, αλλά ούτε και την ώρα που αναμένεται να παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό.

Οι χθεσινές απελευθερώσεις καθυστέρησαν πολλές ώρες, καθώς η Χαμάς να κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δεν σέβεται τη συμφωνία, αλλά τελικά η διαδικασία προχώρησε. Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντορόν Σπίλμαν έκανε λόγο για «τακτική» της Χαμάς «να καθυστερεί» στο πλαίσιο «ψυχολογικού πολέμου».

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού κινήματος, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τους 13 Ισραηλινούς ομήρους και τους τέσσερις Ταϊλανδούς να μπαίνουν σε οχήματα της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, λίγο πριν τα μεσάνυκτα. Μια νεαρή γυναίκα, με επίδεσμο στον αστράγαλο που περπατούσε με πατερίτσες ήταν ξαπλωμένη σε φορείο σε ένα από τα οχήματα.

Το κομβόι πέρασε στην Αίγυπτο μέσω του περάσματος της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και οι όμηροι οδηγήθηκαν στη συνέχεια στο Ισραήλ.

Μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν χθες ήταν η Μάγια Ρεγκέβ, 21 ετών, η οποία απήχθη μαζί με τον 18χρονο αδελφό της όταν προσπαθούσαν να φύγουν από το μουσικό φεστιβάλ Tribe of Nova το οποίο δέχθηκε επίθεση από τη Χαμάς. Βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τη νεαρή γυναίκα και τον αδελφό της δεμένους στο πίσω μέρος από ένα φορτηγάκι.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που η Μάγια επιστρέφει σε εμάς. Ωστόσο η καρδιά μου είναι κομμάτια επειδή ο γιος μου, Ιτάι είναι ακόμη φυλακισμένος της Χαμάς στη Γάζα», δήλωσε η μητέρα τους Μίριτ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων.

Μια Ισραηλινοϊρλανδή 9 ετών, η Έμιλι, είναι επίσης μεταξύ της ομάδας των 17 ομήρων που απελευθερώθηκαν, ανακοίνωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ, κάνοντας λόγο για «μια ημέρα τεράστιας χαράς και ανακούφισης».

«Δεν βρίσκουμε λέξεις για να περιγράψουμε τα συναισθήματά μας έπειτα από 50 δύσκολες και περίπλοκες ημέρες», δήλωσε ο Τόμας Χαντ, πατέρας της Έμιλι. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξαναβρίσκουμε την Έμιλι, αλλά παράλληλα σκεφτόμαστε (...) όλους τους ομήρους που δεν έχουν επιστρέψει ακόμη σπίτια τους».

Τέσσερις Γερμανοϊσραηλινοί είναι επίσης μεταξύ των απελευθερωθέντων, επεσήμανε η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ εκφράζοντας την «ανακούφισή» της. Τέσσερις άλλοι Γερμανοϊσραηλινοί είχαν αφεθεί ελεύθεροι την Παρασκευή.

Οι 17 όμηροι «υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις», επεσήμανε ο στρατός του Ισραήλ. Ένας από αυτούς παρέμεινε στο νοσοκομείο και οι υπόλοιποι επέστρεψαν στις οικογένειές τους, διευκρίνισε.

Στο Τελ Αβίβ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στην Πλατεία Ομήρων. «Βγάλτε τους από την κόλαση», έγραφε ένα πανό.

Representatives from the @ICRC just transferred 17 hostages via Egypt, including 13 Israeli and 4 Thai hostages, to ISA and IDF Special Forces, as they make their way to Israeli hospitals, where they will be reunited with their families.



We have been preparing to welcome our… pic.twitter.com/ulogSb2hk5