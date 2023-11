Θρίλερ με την καθυστέρηση της απελευθέρωσης ομήρων από τη Χαμάς

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις

Η αγωνία χτυπάει κόκκινο όσον αφορά στη διαδικασία απελευθέρωσης της δεύτερης ομάδας ομήρων της Χαμάς, στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας με το Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Αν και αυτή ήταν προγραμματισμένη για τις 16:00, υπήρξε καθυστέρηση και μεταφέρθηκε για αργότερα.

Λίγο μετά τις 17:00 οι Times of Israel μετέδωσαν πως η διαδικασία άρχισε, ωστόσο το αναίρεσαν και κάνουν λόγο για «δραστηριότητα αεράμυνας και εκρήξεις πάνω από τη νοτιότερη πόλη του Ισραήλ, Εϊλάτ».

Συγκεκριμένα πλάνα που ανέβηκαν στα social media δείχνουν δύο πυραύλους αναχαίτισης να πετούν πάνω από την περιοχή.

Reports of air defense activity over Eilat. No sirens sounded. pic.twitter.com/uqnxxZF0BQ