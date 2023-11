Γάζα: Αφέθηκαν ελεύθεροι 24 όμηροι από τη Χαμάς – Οι πρώτες εικόνες

Απελευθερώθηκαν οι πρώτοι 24 όμηροι από τη Χαμάς, έπειτα από 48 ημέρες εχθροπραξιών

Λίγες ώρες μετά την κατάπαυση του πυρός, πρώτη φορά μετά από επτά εβδομάδες, ο Ερυθρός Σταυρός δήλωσε ότι ξεκίνησε μια επιχείρηση για να διευκολύνει τη μεταφορά ομήρων από τη Γάζα στο Ισραήλ, με αντάλλαγμα 150 Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

«Με ανακούφιση επιβεβαιώνουμε την ασφαλή απελευθέρωση 24 ομήρων. Διευκολύναμε αυτή την απελευθέρωση των ομήρων μεταφέροντάς τους από τη Γάζα στα σύνορα της Ράφα, σηματοδοτώντας τον πραγματικό αντίκτυπο του ρόλου μας ως ουδέτερου ενδιάμεσου μεταξύ των δύο πλευρών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ερυθρός Σταυρός.

Ανάμεσα στους ομήρους που απελευθερώθηκαν, βρίσκονται 13 Ισραηλινοί, 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος. Από την πλευρά του, το Ισραήλ απελευθέρωσε 39 γυναίκες και παιδιά που κρατούνταν σε φυλακές του, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

🔴#BREAKING These are the 13 Israelis who have been freed from Hamas captivity. pic.twitter.com/CFdhV3LxN2