Σε ισχύ η ανακωχή Ισραήλ και Χαμάς - Πότε θα απελευθερωθούν οι πρώτοι όμηροι

Από τις 7 το πρωί τέθηκε σε ισχύ η ανακωχή για την απελευθέρωση ομήρων

Η ανακωχή διάρκειας τεσσάρων ημερών ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που αναμένεται να οδηγήσει στην απελευθέρωση ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας και σε αντάλλαγμα στην αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές, τέθηκε σε ισχύ στις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Hamas reports approximately 30 killed in an Israeli attack on a UN school in northern Gaza amid approaching truce with Israel https://t.co/xNc4fTU6SF pic.twitter.com/fWxj9pFmjM