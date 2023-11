Ισραήλ – Χαμάς: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για παράταση της εκεχειρίας – Πότε εκπνέει η συμφωνία

Διαρκείς διαβουλεύσεις στη Γάζα για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να παραταθεί τόσο η Λωρίδα της Γάζας όσο και ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα (27/11) τα μεσάνυχτα λήγει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς. Χθες, Κυριακή 26/11 απελευθερώθηκαν 17 όμηροι, 13 Ισραηλινοί, 3 Ταϊλανδοί και ένας Ρώσος και 39 κρατούμενοι, στην τρίτη ανταλλαγή ομήρων της Χαμάς, με Παλαιστίνιους, φυλακισμένους, στο Ισραήλ.

On the third day of a pause in fighting that was expected to continue until Tuesday, Prime Minister Netanyahu vowed to fight on “until victory.” https://t.co/pKJtQBwccl — New York Times World (@nytimesworld) November 26, 2023

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την τηλεφωνική του, επικοινωνία, με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε πρόθυμος για παράταση της κατάπαυσης του πυρός «αρκεί, η Χαμάς να απελευθερώνει 10 ομήρους κάθε μέρα», όπως δήλωσε χθες. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε παράταση της εκεχειρίας και τόνισε ότι δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

Η συμφωνία της Χαμάς

Η Χαμάς, σύμφωνα με πηγή της στο Γαλλικό Πρακτορείο «ενημέρωσε τους μεσολαβητές», δηλαδή το Κατάρ και την Αίγυπτο, ότι οι ένοπλες ομάδες που κρατούν Ισραηλινούς ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας «συμφωνούν να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός για δύο έως τέσσερις ημέρες». Αυτές οι παλαιστινιακές ομάδες «πιστεύουν ότι είναι εφικτό να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση άλλων 20-40 Ισραηλινών αιχμαλώτων», είπε η πηγή αυτή.

Η συμφωνία για την προσωρινή κατάπαυση του πυρός λήγει τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 27 Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η απελευθέρωση 50 ομήρων, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση 150 Παλαιστίνιων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές.

In Gaza, surviving has become a full-time, perilous undertaking. Tasks seem simple: Fetch water. Bake bread. Buy diapers. Stay alive. But people do not always succeed. https://t.co/rCr9YxubYm — New York Times World (@nytimesworld) November 26, 2023

Συντρίμμια στη Γάζα

Την Κυριακή, ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη βόρεια Γάζα, τονίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν «μέχρι τη νίκη» επί της Χαμάς. Την ίδια ώρα όμως ο αρχηγός του επιτελείου του IDF αντιστράτηγος Χερζί Χαλεβί πραγματοποίησε χθες αξιολόγηση στη Νότια Διοίκηση στη Beersheba για να εγκρίνει τα σχέδια μάχης για μετά την κατάπαυση του πυρός, αναφέρει ο στρατός. Ο IDF επισημαίνει ότι η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με τον διοικητή της Νότιας Διοίκησης.

Η παύση των βομβαρδισμών και των πυραυλικών επιθέσεων επιτρέπει στον κόσμο να κοιτάξει πιο προσεκτικά την εικόνα που άφησαν πίσω τους επτά εβδομάδες πολέμου. Η Γάζα έχει μετατραπεί σεληνιακό τοπίο, καθώς πολύ λίγα είναι τα κτίρια που έμειναν άθικτα από τις βόμβες. Στα νοσοκομεία η κατάσταση είναι δραματική, με τους ασθενείς να βρίσκονται στο δρόμο. Στα κέντρα όπου διανέμεται ανθρωπιστική βοήθεια ο κόσμος δίνει αγώνα για ένα μπιτόνι βενζίνη.