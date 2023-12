Το πρωτοποριακό event του glo

Σε συνέχεια της ενέργειας «my glorious Moments», η ΒΑΤ Hellas πραγματοποίησε το event «reveal your senses» powered by glo

Στο πλαίσιο της ενέργειας «my glorious Moments» που αναδεικνύει τις glorious στιγμές που δημιουργούμε καθημερινά, πραγματοποιήθηκε στο Art Factory ένα μοναδικό event με εκλεκτούς καλεσμένους και πολλά happenings. Επαναπροσδιορίζοντας τη σημασία της λέξης glorious, δίνουμε αξία στις στιγμές που μας κάνουν να αισθανόμαστε δυνατοί και ελεύθεροι κάνοντάς το moto «make it your own way» τρόπο ζωής.

Η ενέργεια του «my glorious Moments» κορυφώθηκε σε μια βραδιά με πολλές εκπλήξεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις. Με slogan «reveal your senses», οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν ένα μοναδικό show. Κατά τη διάρκεια του event, πραγματοποιήθηκαν τρία laser shows εμπνευσμένα από τη χρωματική παλέτα των προϊόντων glo. Παράλληλα, επαγγελματίες χορευτές με στολές από καθρέφτη πλαισίωναν το φαντασμαγορικό show με μια glorious χορογραφία.

Στα decks, φιλοξενήθηκαν μουσικοί παραγωγοί του ραδιοφωνικού σταθμού En Lefko που έδιναν το tempo καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς παίζοντας μουσική που ξεσήκωσε και ανέδειξε τα happenings.

Όσοι παρευρέθηκαν στο event είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια glorious εμπειρία, να φωτογραφηθούν και να συνομιλήσουν. Ανάμεσα τους, γνωστές προσωπικότητες από τον χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου και της μόδας όπως οι Μαρία Σολωμού, Γιώργος Καράβας, Δημήτρης Μακαλιάς και Ευαγγελία Συριοπούλου. Τις εντυπώσεις έκλεψε το ειδικά σχεδιασμένο Corner που έδωσε στους καλεσμένους την ευκαιρία να απαθανατίσουν την όμορφη βραδιά με τη δημιουργία custom videos στα χρώματα του glo.

Λίγα λόγια για το προϊόν:

Στα κέντρα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του Ομίλου, η ΒΑΤ εστιάζει στην επιστήμη με σκοπό να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο μειώνοντας τον αντίκτυπο στην υγεία.

Η συσκευή θέρμανσης glo κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά το 2018 και συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία θέρμανσης με ράβδους που είναι ειδικά σχεδιασμένες για χρήση με τη συσκευή.

Μέσα από αυτήν την επένδυση, η BAT Hellas επεκτείνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα στην Ελλάδα και ενισχύει την συμβολή της εταιρείας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, στηρίζοντας τα παραδοσιακά σημεία πώλησης (περίπτερα και μίνι μάρκετ) και την απασχόληση.

Η BAT Hellas είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά, με σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, υψηλές διακρίσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής ευθύνης και απασχόλησης, με έμφαση σε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Η εταιρεία ανήκει στην British American Tobacco plc, έναν από τους μεγαλύτερους Ομίλους καταναλωτικών αγαθών διεθνώς, που λειτουργεί από το 1902, απασχολεί περισσότερους από 52.000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 175 αγορές. Η Ελλάδα έχει επιλεγεί ως περιφερειακό κέντρο και για το Ισραήλ, την Κύπρο και την Μάλτα.

