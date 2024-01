Σλοβακία: Συνελήφθη σεφ για τη δολοφονία της συντρόφου του, ξερίζωσε την καρδιά της

Είναι γιος του «στραγγαλιστή της Μπρατισλάβα»

Αδιανόητη γυναικοκτονία έχει συνταράξει τις τελευταίες ώρες τη Σλοβακία, με ύποπτο ως δράστη έναν σεφ, ο οποίος φέρεται να ξερίζωσε την καρδιά της συντρόφου του. Πρόκειται για τον Τζόσεφ Χανούσκα, ο οποίος κατοικούσε μαζί με την Πατρίσια στη Σλοβακία. Η αστυνομία στη Μπρατισλάβα βρήκε στο διαμέρισμά τους, τα οστά της 48χρονης γυναίκας, καθώς και έναν κουβά με τα έντερα και άλλα όργανά της. Το πτώμα της γυναίκας ήταν σκεπασμένο με ένα σεντόνι, πάνω στο οποίο, η αστυνομία βρήκε ένα βρετανικό διαβατήριο.

Οι τρομοκρατημένοι γείτονες είπαν ότι το ζευγάρι ακουγόταν συχνά να τσακώνεται, ενώ ένας από αυτούς είπε ότι άκουγε συχνά τον δράστη να απειλεί ότι «θα της ξεριζώσει το κεφάλι». Επίσης, ένας γείτονας ανέφερε ότι άκουγε συχνά τον Τζόσεφ Χανούσκα να της φωνάζει και να της λέει να μην ουρλιάζει.

