Tα 10 πιο επικίνδυνα τραγούδια για οδήγηση

Mια νέα μελέτη της Compare The Market AU αποκάλυψε τα πιο ενοχλητικά τραγούδια στον κόσμο για οδήγηση

Σε όλους αρέσει να ακούνε μουσική στο αυτοκίνητο. Σε κάποιους από εμάς αρέσει να τη βάζουμε λίγο πιο δυνατά και να το ζούμε με το lipsyncing όταν μπαίνει αγαπημένο τραγούδι. Σίγουρα, όμως, κανείς δεν είχε σκεφτεί ότι κάποια τραγούδια όταν οδηγείς μπορεί να αποσπούν υπερβολικά την προσοχή σου και να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβαινόντων.

Εδώ μπαίνει η Compare The Market AU με την πρόσφατη μελέτη της που εξετάζοντας διάφορους παράγοντες όπως το BPM και η χορευτικότητα - με δεδομένα από το Spotify-, αποκάλυψε τα πιο ενοχλητικά τραγούδια στον κόσμο που ακούγονται κατά την οδήγηση.

Ας παραδεχτούμε κάπου εδώ ότι δεν είναι λίγες οι φορές που έχεις παρασυρθεί από το ρυθμό και τους στίχους ενός τραγουδιού, χτυπώντας αντίστοιχα ρυθμικά τα πόδια ή τα χέρια σου, αφήνοντας στιγμιαία το τιμόνι για κάποια χορευτική κίνηση ή αυξάνοντας την ταχύτητα οδήγησης επηρεασμένος από την ένταση του τραγουδιού.

Η Compare the Market AU συνέταξε έναν δείκτη που βασίζεται σε διάφορους παράγοντες απόσπασης της προσοχής, όπως το BPM, η ενέργεια, η χορευτικότητα και η φωτεινότητα, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ανάλυσης API του Spotify, για να απονείμει στα δημοφιλή τραγούδια της λίστας αναπαραγωγής για οδήγηση μια συνολική βαθμολογία απόσπασης της προσοχής.

Χτύποι ανά λεπτό (BPM) - Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο γρήγορο είναι το τραγούδι

Ενέργεια - Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο ενεργητικό είναι το τραγούδι.

Χορευτικότητα - Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο εύκολο είναι να χορέψετε το τραγούδι.

Loudness - Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο πιο δυνατό είναι το τραγούδι.

Από το "Dragostea Din Tei" του O-Zone μέχρι το "Beat It" του Michael Jackson, καλό είναι να αποφύγετε να προσθέσετε αυτά τα τραγούδια στη λίστα αναπαραγωγής σας κατά την οδήγηση.

Tα πιο επικίνδυνα τραγούδια για οδήγηση

Το "Dragostea Din Tei" του O-Zone καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως το τραγούδι που αποσπά την προσοχή των οδηγών. Αυτό οφείλεται κυρίως στο υψηλό BPM (130) και το σκορ χορευτικότητας (81), που μπορεί να κάνει τους οδηγούς να χτυπήσουν τα πόδια τους ή να κινηθούν μαζί με τη μουσική. Επίσης, η εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία ενέργειας (97) θα μπορούσε ακόμη και να κάνει τους οδηγούς να αγχώνονται, κάτι που ίσως δεν είναι ιδανικό για μια ήρεμη και συγκεντρωμένη εμπειρία οδήγησης. Ο συνδυασμός υψηλού BPM, ενέργειας και χορευτικότητας συμβάλλει στην υψηλή βαθμολογία απόσπασης της προσοχής 78,76%.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το "Empire State of Mind" του Jay-Z. Με BPM 174, αυτό το τραγούδι έχει εξαιρετικά υψηλό ρυθμό, ο οποίος μπορεί να αποσπάσει την προσοχή ορισμένων οδηγών, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων. Το υψηλό επίπεδο ενέργειας (96) μπορεί επίσης να συμβάλλει στην απόσπαση της προσοχής, αλλά η σχετικά χαμηλότερη βαθμολογία χορευτικότητας (49) υποδηλώνει ότι μπορεί να μην προτρέπει σε σωματική κίνηση.

Στη λίστα, μετά το Νο10, βρίσκονται επίσης το Play Hard του David Guetta (ft Ne-Yo & Akon), το Peanut Butter Jelly από Galantis, το Toxic της Britney Spears, το F*** You της Lily Allen, το Shake It από Metro Station, το Crazy Something Normal από Donkeyboy, το One Kiss των Calvin Harris και Dual Lipa, το Feel So Close του Calvin Harris, το Don't Stop the Party του Pitbull (ft TJR) και το Fire Burjning του Sean Kingston.

Τα πιο ασφαλή τραγούδια για οδήγηση

Και τι θα ακούμε στο αμάξι; - ρωτάς. Να σου πω, τα λιγότερο ενοχλητικά για την οδήγηση τραγούδια φαίνεται πως είναι το Circle of Life της Carmen Twillie (ναι, καλά κατάλαβες, από το Lion King) με βαθμολογία απόσπασης προσοχής 18,91%.

Στην ίδια λίστα θα βρει κανείς και το Wonderful Tonight από Eric Clapton, το Brothers in Arms από Dire Straits, το soundtrack We Are the World, αλλά και το To Love Somebody των Bee Gees.