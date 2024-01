«Στόχος μου είναι να δημιουργήσω μια κοινωνία, όπου οι άνθρωποι δεν θα κρίνονται από την εμφάνισή τους»

Τον τίτλο της «Miss Nippon» (Μις Ιαπωνία) για το 2024 κατέκτησε η Καρολίνα Σιίνο, μια 26χρονη η οποία είναι γεννημένη στην Ουκρανία, αλλά κατοικεί μόνιμα στην Ιαπωνία περισσότερο από 20 χρόνια. Η Καρολίνα Σιίνο, έγινε η πρώτη πολιτογραφημένη πολίτης της Ιαπωνίας που κέρδισε τα καλλιστεία στο Τόκιο τη Δευτέρα, με τη στέψη της ωστόσο να προκαλεί έντονες αντιδράσεις και διχασμό.

Η Καρολίνα γεννήθηκε το 1998 και μετακόμισε στην Ιαπωνία, σε ηλικία 5 ετών. Μεγάλωσε στη Ναγκόγκα. Οι γονείς της, οι οποίοι είναι και δύο Ουκρανοί, χώρισαν και έπειτα η μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε έναν Ιάπωνα. H ίδια, δήλωσε σε συνέντευξή της στο CNN ότι έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες για να γίνει αποδεκτή στην Ιαπωνία, λόγω της εμφάνισής της, αλλά ήλπιζε ότι η νίκη της θα άλλαζε την άποψη της κοινής γνώμης.

Σε ομιλία της στον διαγωνισμό, η 26χρονη τόνισε: «Έπρεπε να αντιμετωπίσω φυλετικά εμπόδια που δεν με άφηναν να γίνω αποδεκτή ως Γιαπωνέζα. Γι’ αυτό είμαι γεμάτη ευγνωμοσύνη που με αναγνωρίζουν σε αυτόν τον διαγωνισμό ως Γιαπωνέζα». «Οι άνθρωποι δεν κρίνονται από την εμφάνισή τους», πρόσθεσε.

Η επιλογή της Καρολίνα Σιίνο ως «Μις Ιαπωνία 2024», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να αμφισβητούν αυτή την επιλογή. Πολλοί ήταν εκείνοι που διερωτήθηκαν πώς ένα άτομο χωρίς καταγωγή από την Ιαπωνία και χωρίς κανένα ασιατικό εμφανισιακό χαρακτηριστικό, κατέκτησε αυτόν τον τίτλο στον ετήσιο διαγωνισμό ομορφιάς.

«Δεν μοιάζει καθόλου σε μια τυπική Μις Ιαπωνία», έγραψαν μερικοί χρήστες στα social media. «Όταν ένα άτομο με ευρωπαϊκή εμφάνιση αποκαλείται η πιο όμορφη Γιαπωνέζα στέλνει λάθος μηνύματα στους Ιάπωνες», ήταν ένα ακόμα σχόλιο. Φυσικά, κάποιοι άλλοι επαίνεσαν την αγάπη της για τη χώρα. «Αν οι άνθρωποι συνεχίσουν να αξιολογούν την ιαπωνικότητα με βάση τις ρίζες και να θεωρούν δικούς τους μόνο όσους έχουν καθαρό ιαπωνικό αίμα, αντί να αγκαλιάζουν την πολυπολιτισμικότητα, η Ιαπωνία θα ξεμείνει από Ιάπωνες», τόνισε ένας άλλος.

Ukrainian born named Miss Japan re-ignites debate on what it means to be Japanese https://t.co/qniJR2EXsS