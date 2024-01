Όσκαρ 2024: Όσα πρέπει να ξέρεις για την Λίλι Γκλάντστοουν - Την ισχυρότερη αντίπαλο της Έμα Στόουν

Η Λίλι Γκλάντστοουν είναι η πρώτη ιθαγενής Αμερικανίδα στην ιστορία, που προτείνεται για Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου

Οι τελετές απονομής βραβείων κορυφώνονται σε λίγες ημέρες από τώρα, με την πραγματοποίηση των Oscars στις 11 Μαρτίου. Από τις αρχές του χρόνου, το Χόλιγουντ έχει «φορέσει τα καλά του» και μετά τις Χρυσές Σφαίρες, τα Critic's Choice Awards, και τα Emmy's, σειρά έχουν τα μεγάλα Oscars. Για τον Α' Γυναικείο ρόλο φιγουράρουν ονόματα όπως αυτό της Έμα Στόουν φυσικά, με το Poor Things, η Ανέτ Μπένινγκ με το Nyad, η Σάντρα Χιούλερ με το Anatomy of a Fall, η Κάρεϊ Μάλιγκαν με το Maestro και η Λίλι Γκλάντστοουν με το Killers of the Flower Moon.



Με την Μάργκο Ρόμπι να έχει μείνει στην απ' έξω, τα δυο μεγάλα φαβορί φαίνεται πως είναι η Στόουν και η Γκλάντστοουν. Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για την Γκλάντστοουν και γιατί άφησε το αποτύπωμα της έντονα στην ιστορία του κινηματογράφου, τους τελευταίους μήνες;



Η Λίλι Γκλάντστοουν είναι η πρώτη ιθαγενής Αμερικανίδα στην ιστορία, που προτείνεται για Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και αυτό χάρη στην ερμηνεία της στην ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» («Killers of the Flower Moon»). Είναι επίσης η πρώτη Ινδιάνα που όχι μόνο βρέθηκε υποψήφια στις Χρυσές Σφαίρες, αλλά κέρδισε και το βραβείο. Κατά τη διάρκεια της ευχαριστήριας ομιλίας της, η ηθοποιός είπε τα εξής: «Αυτό το βραβείο είναι για κάθε μικρό παιδί της Ρεζ, κάθε παιδί που έχει όνειρα, που βλέπει τον εαυτό του να εκπροσωπείται και τις ιστορίες μας να λέγονται από εμάς τους ίδιους με δικά μας λόγια, με συμμάχους και εμπιστοσύνη γι’ αυτό που κάνουμε».



Είναι επίσης ένα κορίτσι που πέρασε τα παιδικά χρόνια του σε έναν καταυλισμό Ινδιάνων στη Μοντάνα, όταν αργότερα μετακόμισε με την οικογένειά της στο Σιάτλ. «Αυτή η κοινότητα με διαμόρφωσε και αυτή η κοινότητα με στήριξε στην απόφασή μου να γίνω ηθοποιός και αφηγήτρια», έχει αναφέρει η ίδια.



Kαι αυτά είναι μόνο η αρχή. Μια μικρή Ινδιάνα από τον καταυλισμό των Ινδιάνων, βρίσκεται υποψήφια για Όσκαρ και γίνεται σύμβολο, υπερασπιζόμενη τα δικαιώματα γυναικών από τέτοιες φυλές. Η ηθοποιός συνεργάζεται στενά και με τον Εθνικό Οργανισμό Αυτόχθων Ινδιάνων Γυναικών (NIWRC), προκειμένου να δικαιώσουν αυτές τις φυλές, αλλά και να σταματήσουν τη βία εις βάρος τους.

Σε αυτόν τον οργανισμό υπάρχουν και δεδομένα για γυναίκες που εξαφανίστηκαν, αλλά και δολοφονήθηκαν βάναυσα. Άλλωστε και η υπόθεση της ταινίας «Killers of the Moon», ακολουθεί τα αληθινά γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1920 γύρω από τη ζωή της ινδιάνικης φυλής Osage. Η συγκεκριμένη φυλή εξοντώθηκε εν μια νυκτί, όταν ανακαλύφθηκε πετρέλαιο στην περιοχή της Οκλαχόμα, όπου ζούσαν. Οι δολοφονίες προσέλκυσαν μέχρι και την προσοχή του τότε νεοσύστατου FBI, ενώ αποτέλεσαν από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στην ιστορία των ΗΠΑ.



«Οι φυλετικές κυβερνήσεις σε αυτό το έθνος και οι συνθήκες με τους φυλετικούς ανθρώπους είναι ο λόγος που υπάρχουν ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να συνάψετε συνθήκη με άλλα έθνη για να αποκτήσετε τη δική σας εγκυρότητα. Και όμως αυτές οι συνθήκες δεν τηρούνται», ήταν μερικά από τα λόγια της Γκλάντστοουν στα βραβεία “Power of Women”.

»Οι ιθαγενείς γυναίκες, τέσσερις στις πέντε στη ζωή μας, θα βιώσουν κάποια μορφή βίας στα χέρια ενός ρομαντικού συντρόφου. Ένα πράγμα που κάνει το NIWRC είναι να προβάλλει αυτές τις ιστορίες επιζώντων μπροστά σε νομοθέτες, μπροστά στο Κογκρέσο, μπροστά σε ανθρώπους που έχουν τη δύναμη να επιφέρουν πραγματική αλλαγή, να δώσουμε στους ανθρώπους μας ακριβώς ό,τι χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας. Το ελάχιστο».

Η μάχη για το πολυπόθητο Όσκαρ θα είναι σίγουρα σκληρή, ωστόσο και οι δυο προσωπικότητες έγραψαν την δική τους ιστορία μέσα από το υποκριτικό τους ταλέντο και το έργο τους.