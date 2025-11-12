Η τέλεια ιδέα για την εορταστική περίοδο

Υπάρχουν αποχρώσεις που μοιάζουν να γεννήθηκαν για τον χειμώνα, εκείνες που συνδυάζουν βάθος, κομψότητα και class, τα γνωστά σε όλους "jewel tones". Κάθε χρονιά, το κλασικό μπορντό πρωταγωνιστεί στo μανικιούρ των πιο κρύων μηνών του χρόνου, ξεχωρίζοντας για τη "ζεστασιά" και την πολυτέλεια που αποπνέει. Φέτος ωστόσο ένα νέο, απροσδόκητα ζουμερό χρώμα έρχεται να του κλέψει τη θέση στη λίστα με τις τάσεις για το μανικιούρ του χειμώνα 2025, κάνοντας αισθητή την παρουσία του τόσο στο street style, όσο και το red carpet.

Το νέο it μανικιούρ για το χειμώνα 2025

Ο λόγος για το cranberry, αυτήν την τόσο ιδιαίτερη απόχρωση, που ακροβατεί ανάμεσα στο κόκκινο του κρασιού και στις πιο ψυχρές, ροζ-μοβ αποχρώσεις των χειμερινών καρπών. Είναι εξίσου moody με το κλασικό μπορντό, απλά είναι πιο φωτεινό. Δεν πρόκειται για υπερβολική, αλλά ούτε και διακριτική απόχρωση. Έχει εκείνη τη μαγική ισορροπία που κάνει κάθε look -από το κλασικό office chic μέχρι το party glam- να δείχνει επίκαιρο και προσεγμένο. Είναι το χρώμα που σε κάνει να νιώθεις άμεσα dressed up, ακόμη κι αν φοράς το πιο απλό μαύρο πουλόβερ.

Το cranberry colour, όπως και όλα τα berry tones άλλωστε, ταιριάζει ιδιαίτερα τόσο σε κοντά, τετράγωνα νύχια για ένα clean look με μια δόση drama, όσο και στα πιο μακριά, αμυγδαλωτά νύχια για ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Δείχνει υπέροχο με κλασικό, glossy top coat, αλλά και με chrome φινίρισμα, όπως τα glazed donut nails που έκανε διάσημα η Hailey Bieber πριν από μερικά χρόνια.

Editor's Tip: Αν οι απλές μονοχρωμίες δεν είναι του στιλ σου, μπορείς να δοκιμάσεις ένα cranberry french manicure, αντικαθιστώντας την κλασική λευκή άκρη του γαλλικού με μία σε φωτεινό μπορντό/ροζ χρώμα.

Όπως μπορείς να φανταστείς, τα cranberry nails θα είναι huge τάση την εορταστική περίοδο. Θα δούμε το συγκεκριμένο χρώμα να κυριαρχεί σε μανικιούρ, πεντικιούρ και nail art που παίζουν με τη λάμψη του, συνδυασμένο με μεταλλικές λεπτομέρειες ή ματ φινίρισμα. Είναι η τέλεια επιλογή για όσες θέλουν να δοκιμάσουν κάτι νέο, χωρίς να απομακρυνθούν από την κομψή, διαχρονική αισθητική του κόκκινου και του μπορντό.