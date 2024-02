Οι διοργανωτές των καλλιστείων αποδέχθηκαν την παραίτηση από τον τίτλο της

Η Καρολίνα Σιίνο, η «Μις Ιαπωνία», μια 26χρονη η οποία είναι γεννημένη στην Ουκρανία, αλλά κατοικεί περισσότερα από 20 χρόνια στην Ιαπωνία, εγκατέλειψε το στέμμα της μετά από δημοσίευμα εφημερίδας που αποκάλυψε τη σχέση της με παντρεμένο άνδρα.

Η 26χρονη Καρολίνα στέφθηκε «Μις Ιαπωνία» πριν από δύο εβδομάδες, με τη νίκη της ωστόσο να προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Αρκετοί ήταν εκείνοι που αμφισβήτησαν την επιλογή της, καθώς – όπως υποστήριξαν, δεν γίνεται να κερδίζει στον διαγωνισμό «ένα άτομο χωρίς καταγωγή από την Ιαπωνία και χωρίς κανένα ασιατικό – εμφανισιακά, χαρακτηριστικό». Φυσικά, κάποιοι άλλοι είχαν επαινέσει την αγάπη της για τη χώρα, υποστηρίζοντας πως είναι σημαντικό να «αγκαλιάζουμε» την πολυπολιτισμικότητα.

Ωστόσο, ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Shukan Bunshun, το οποίο αποκάλυψε πως η Καρολίνα είχε παράνομο δεσμό με έναν παντρεμένο άντρα, την έκανε να παραιτηθεί τελικά από τον τίτλο της. Στην αρχική της απάντηση στο δημοσίευμα την περασμένη εβδομάδα, οι διοργανωτές των καλλιστείων υπερασπίστηκαν την Καρολίνα Σίινο, σημειώνοντας ότι δεν γνώριζε ότι ο άνδρας ήταν παντρεμένος. Αλλά, λίγο αργότερα, παραδέχτηκαν ότι είχε ομολογήσει πως γνώριζε για τον γάμο του άνδρα.

Karolina Shiino, who controversially won the 2024 Miss Japan beauty pageant, has relinquished her title — but not because she was born in Ukraine. pic.twitter.com/6B8S7TGwyg