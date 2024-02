Η Κέιτ Μίντλετον αναρρώνει γρήγορα - Πήγε στο κτήμα Σάντριγχαμ για να δει τον Βασιλιά Κάρολο

Όλα τα νεότερα για την υγεία της

Οι προηγούμενες ημέρς ήταν χωρίς καμία αμφιβολία ιδιαίτερα δύσκολες για τη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αναφέρομαι στην ανακοίνωση που έκαναν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ σχετικά με την υγεία του βασιλιά Καρόλου, πως δηλαδή δίνει μάχη με τον καρκίνο. Ευτυχώς η κατάστασή του είναι αντιμετωπίσιμη, σύμφωνα με τους γιατρούς, αφού ο καρκίνος βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Τώρα έχουμε πολύ ευχάριστα νέα που θέλω να μοιραστώ μαζί σου. Η dailymail δημοσίευσε πως η Κέιτ Μίντλετον αναρρώνει γρήγορα, μετά την επιτυχή προγραμματισμένη εγχείρηση στην κοιλιά πριν από τρεις εβδομάδες.

Αυτό το βασίζουν στο ότι πια είναι σε θέση να ακολουθήσει τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία παιδιά τους στο κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ, όπου βρίσκεται ο πεθερός της, βασιλιάς Κάρολος.

Kate Middleton is 'on the mend' and has left Windsor for first time since her operation after joining Prince William and their three children for a half-term holiday on the Sandringham estate where they could also pay a visit to King Charles https://t.co/Ejh7RiIJSZ pic.twitter.com/EPy3hCcIZs