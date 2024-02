Madame Web: Ούτε η Ντακότα Τζόνσον δεν είδε τη νέα της ταινία

Περιμέναμε από την αρχή ότι δεν θα πήγαινε καλά, αλλά δεν περιμέναμε τέτοια αποτυχία

Το Madame Web κυκλοφόρησε και απέτυχε. H νέα ταινία της Ντακότα Τζόνσον έκανε πρεμιέρα και, για πρώτη φορά στο Sony Spider-Man Universe (SSU), τα κέρδη είναι τόσο χαμηλά. Σύμφωνα με το Variety, η ταινία έβγαλε μόλις 25,8 εκατομμύρια δολάρια στο πρώτο της τριήμερο κι έγινε επίσημα η χειρότερη στην ιστορία του SSU. Τα πήγε χειρότερα ακόμη κι από το Morbius, με πρωταγωνιστή τον Τζάρεντ Λέτο.

Πριν καν κυκλοφορήσει στο σινεμά, η πορεία του έργου φαινόταν προδιαγεγραμμένη. Καταρχάς, στο τρέιλερ ακούγεται η ατάκα «Ήταν στον Αμαζόνιο με τη μαμά μου, όταν έκανε έρευνα για αράχνες, ακριβώς πριν πεθάνει». Είναι κρίντζι, έγινε meme και έχει κοπεί από την ταινία, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η ζημιά είχε γίνει.

