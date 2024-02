Ρούμπι Φράνκι: Η «μανούλα influencer» που κατηγορείται για την κακοποίηση των παιδιών της

Κακοποιούσε τα παιδιά με τη συνεργάτιδά της - Συνελήφθησαν όταν ο γιος της κατάφερε να ξεφύγει

Η Ρούμπι Φράνκι είναι από τη Γιούτα, είναι vlogger και μανούλα. Έτσι έγινε γνωστή –έφτιαξε ένα κανάλι στο YouTube, το 8Passengers, στο οποίο παρουσίαζε την ειδυλλιακή οικογενειακή ζωή με τον (εν διαστάσει, εδώ και λίγο καιρό) σύζυγο και τα έξι παιδιά τους. Τον Δεκέμβρη, κατηγορήθηκε για κακοποίηση ανηλίκων και δήλωσε ένοχη για τέσσερις κατηγορίες.

Η είδηση για την ενοχή της, έγινε γνωστή μόλις τρεις μήνες αφότου η ίδια και η συνεργάτιδά της, Τζόντι Χίλντεμπραντ, συνελήφθησαν όταν ο 12χρονος γιος της Φράνκι κατάφερε να αποδράσει από ένα παράθυρο, από το σπίτι της Χίλντεμπραντ, και χτύπησε το παράθυρο ενός γείτονα ζητώντας νερό και φαγητό. Λέγεται πως είχε ανοιχτές πληγές στο σώμα του και τραύματα από μονωτική ταινία στους αστραγάλους και τους καρπούς του. Οι Αρχές βρήκαν σε εξίσου κακή κατάσταση και τη 10χρονη κόρη της influencer. Και τα δύο παιδιά ήταν εκεί εν γνώσει της μητέρας τους, με τη συνεργάτιδά της να έχει αναλάβει τη φροντίδα τους.

Εκείνη την εποχή, τα παιδιά οδηγήθηκαν στον νοσοκομείο και στη συνέχεια τα ανέλαβαν οι κοινωνικές υπηρεσίες της Γιούτα. Ακολούθησαν τα μικρότερα αδέλφια τους. Οι δύο γυναίκες, αντιμετώπιζαν έξι κατηγορίες παιδικής κακοποίησης.

Μετά τη σύλληψη, το γραφείο της Εισαγγελίας στη Γιούτα κατηγόρησε τις δύο γυναίκες για την πρόκληση τραυματισμό των παιδιών μέσω «συνδυασμού πολλαπλών τραυματισμών ή βασανιστηρίων, πείνας ή υποσιτισμού που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και προκαλεί σοβαρή συναισθηματική βλάβη» -εγκλήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε ποινή φυλάκισης 15 ετών και πρόστιμο 10 χιλιάδων δολαρίων ανά κατηγορία. Σύμφωνα με το KUTV, αποσύρθηκαν δύο κατηγορίες της Φράνκι, επειδή ακριβώς δήλωσε ένοχη. Ωστόσο, το κοινό του 8Passengers την είχε κατηγορήσει καιρό πριν. Έβλεπαν πως οι τεχνικές που ακολουθούσε για να πειθαρχήσει τα παιδιά της, όπως το να μην τους επιτρέπει να φάνε για να τα τιμωρήσει, ήταν επικίνδυνες.

Οι αδελφές της Φράνκι, που είναι επίσης «μαμάδες influencers», δήλωσαν ανακουφισμένες που επιτέλους συνελήφθη. Η μεγαλύτερη κόρη της, έγραψε «καιρός ήταν» σε IG story στις 30 Αυγούστου, όταν έμαθε για τη μητέρα της. «Η οικογένειά μου κι εγώ είμαστε χαρούμενοι που επιτέλους αποδόθηκε δικαιοσύνη».

