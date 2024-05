Dancing for the Devil: To νέο true crime ντοκιμαντέρ του Netflix είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον και λυπηρό θα δεις το καλοκαίρι

Χορεύτρια που ξεκίνησε από το TikTok, πίστευε ότι θα την αναλάμβανε πρακτορείο για να πραγματοποιήσει τα όνειρά της. Τελικά, έγινε μέλος κακοποιητικής αίρεσης

Είναι δύσκολο να σε «κερδίσει» ένα ντοκιμαντέρ –ειδικά αν είναι ολόκληρη σειρά. Πρέπει να έχει ενδιαφέρον σενάριο, να μην κουράζουν οι συνεντεύξεις, να μοιάζει και λίγο με μυθοπλασία για να μη σε κουράζει –και το Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult, τα έχει όλα.

Η υπόθεση ξεκινά κλασικά: με μία εξαφάνιση. Τα ίχνη μίας νεαρής χορεύτριας χάνονται, λίγο αφότου ξεκίνησε να συνεργάζεται με το πρακτορείο 7M –ένα πρακτορείο που, όπως αποδείχθηκε, ήταν και εκκλησία και αίρεση.

Η οικογένειά της μιλούσε δημόσια για τον πόνο που ένιωθε, ζητούσε βοήθεια. Η σειρά είναι «βαριά», ωστόσο δίνει insight στις ιδιαιτερότητες της ανθρώπινης φύσης και τους λόγους που είναι τόσο εύκολο να μας εξαπατήσουν και να γίνουμε μέλη τέτοιων οργανώσεων.

Παρακάτω, θα δεις όσα πρέπει να ξέρεις, πριν δεις το Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult.

Στο IMDB, η περίληψη του έργου αναφέρει: «Χορευτές από το TikTok συνεργάζονται με εταιρεία management που έχει σχέσεις με εκκλησία, φέρνοντας στο φως ανατριχιαστικές αλήθειες για την σκοτεινή φύση των ιδρυτών της».

Το ντοκιμαντέρ ασχολείται με την υπόθεση της Μιράντα Ουίλκινγκ, η οποία είχε στόχο να γίνει χορεύτρια. Προκειμένου να τα καταφέρει, ήρθε σε επαφή με ένα πρακτορείο –τότε είναι που ξεκίνησαν τα προβλήματα. Ξέκοψε ολόκληρη την οικογένειά της, η οποία αποφάσισε να δει τι συνέβαινε παρασκηνιακά. Τώρα, τόσο οι γονείς, όσο και η αδελφή της, πιστεύουν ότι το 7Μ, ο οργανισμός που ανέλαβε να μανατζάρει τη Μιράντα, ήταν και παραμένει αίρεση.

Ο διευθυντής του 7Μ είναι ο Ρόμπερτ Σιν, ένας ιερέας στην Εκκλησία Shekinah. Πρώην εργαζόμενοι και μέλη της εκκλησίας έχουν κάνει παράπονα για τη χειριστική συμπεριφορά του, και το τι μπορεί να σημαίνει αυτή για τους ανθρώπους που έχον συμφωνήσει με τους όρους του «agency», ώστε να πραγματοποιηθούν τα όνειρά τους.

Η αδελφή της Μιράντα, η Μέλανι, και οι γονείς της, Κέλι και Ντιν, αποκαλούν «αίρεση» το 7Μ και μιλούν ανοιχτά για τις υποψίες τους, για όσα μπορεί να συνέβησαν. Είναι σίγουρα δύσκολο να βλέπεις πώς επηρεάζεται μία οικογένεια από την εξαφάνιση ενός μέλους της, όμως ακόμη δυσκολότερο το να προσπαθείς να συλλάβεις πώς μία αίρεση ελέγχει τα μέλη της, ώστε να φτάσουν σε σημείο να απομονωθούν.

Στο τρέιλερ, τους ακούμε να λένε πως τους έχει μπλοκάρει από τα πάντα και τους έχει απαγορεύσει κάθε επικοινωνία.

Στο ντοκιμαντέρ βλέπουμε, επίσης, της μαρτυρίες πρώην μελών του 7Μ –ανάμεσά τους, κι άλλοι χορευτές που συνεργάστηκαν μαζί του, θεωρώντας ότι θα τους βοηθούσε να φέρουν τους στόχους τους στη ζωή. Κάποιοι, μάλιστα, προσπαθούν να το διαλύσουν εντελώς.

«Η σειρά έχει στόχο να εκθέσει τους θύτες και να πει τα πράγματα με το όνομά τους», δήλωσε στο Netflix η executive producer, Τζέσικα Ασεβέντο. «Με την ελπίδα να βοηθήσουμε όλους όσοι παραμένουν υπό τον έλεγχο της εκκλησίας».

Ο σκηνοθέτης, Ντέρεκ Ντονίν, έχει μοιραστεί τη δική του οπτική και έχει εξηγήσει πόσο εύκολο πιστεύει ότι είναι να σε «ρουφήξει» μία αίρεση.

«Θεωρώ πως το κοινό θα εκπλαγεί με το πόσο εύκολο είναι ένας κανονικός άνθρωπος να απορροφηθεί από ομάδες που μοιάζουν με αιρέσεις και πόσο καταστροφικό είναι αυτό για τις οικογένειες, τους φίλους και τις κοινότητες. Θαυμάζω τις οικογένειες που μας ανοίχτηκαν, ενώ προσπαθούν ακούραστα να σώσουν τους αγαπημένους τους».

Το Dancing for the Devil κάνει πρεμιέρα στις 29 Μαΐου. Περιμένουμε με ανυπομονησία.

Δες το τρέιλερ παρακάτω: