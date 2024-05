Ο Άντριου Σκοτ βαρέθηκε να τον αποκαλούν «ανοιχτά γκέι ηθοποιό»

«Οι στρέιτ δεν χρειάζεται να μιλούν για τη σεξουαλικότητά τους κάθε φορά που πηγαίνουν για δουλειά»

Το 2024, δεν γίνεται να μην ξέρεις τον Άντριου Σκοτ. Ακόμη κι αν δεν τον έχεις δει στον ρόλο του (hot) Καθολικού ιερέα στο Fleabag, ακόμη κι αν δεν είδες το All of us Strangers που συμπρωταγωνιστούσε με τον Πολ Μεσκάλ ή το Ripley στο Netflix, κάπου έχει πάρει το μάτι σου τον Ιρλανδό, ταλαντούχο ηθοποιό. Ίσως στο Sherlock του BBC, όπου υποδυόταν τον βασικό κακό της σειράς, τον Μοριάρτι.

Ο Ιρλανδός, ταλαντούχος ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Variety, με αφορμή τον ρόλο του στο Ripley, και τα είπε εξαιρετικά. Μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προετοιμασία του και για τη φιλία του με την Τέιλορ Σουίφτ. Μίλησε, επίσης, για τη σεξουαλικότητά του.

Ο Άντριου Σκοτ έχει αναφερθεί στο παρελθόν στις ενστάσεις του, σχετικά με τον τρόπο που μιλάμε για τη σεξουαλικότητα των ανθρώπων. Συγκεκριμένα, ο όρος «ανοιχτά γκέι» είναι που τον ενοχλεί.

«Είναι υπέροχο να μπορείς να μιλάς ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά σου. Ωστόσο, μερικές φορές αισθάνομαι ότι άλλοι άνθρωποι –και όταν λέω άλλοι άνθρωποι, εννοώ οι στρέιτ άνθρωποι- δεν πρέπει να εξηγήσουν ή να μιλήσουν για τη σεξουαλικότητά τους, κάθε φορά που πηγαίνουν στη δουλειά».

Επιλέγοντας προσεκτικά τα λόγια του, συνέχισε: «Η ιδέα πως με καθορίζει το να είμαι ακριβώς ο εαυτός μου… Να είμαι ανοιχτός με αυτό; Γιατί να είμαι ανοιχτός με αυτό;»

Ο ηθοποιός τόνισε ότι, στο μυαλό του, το να γνωρίζει ο κόσμος για τη σεξουαλικότητά σου, δεν σημαίνει ότι είσαι «ανοιχτά *κάτι». Η λέξη «ανοιχτά» είναι που τον ενοχλεί. «Για εμένα, γίνεται κάπως φορτωμένο», είπε.