Ο Γκαμπριέλ Ατάλ έγινε ο νεότερος και πρώτος ανοιχτά γκέι Πρωθυπουργός της Γαλλίας

Μία ιστορική στιγμή για τη χώρα

Η Γαλλία ζει ιστορικές στιγμές. Στα 34 του, ο Γκαμπριέλ Ατάλ έγινε ο πρώτος ανοιχτά γκέι και ο νεότερος Πρωθυπουργός της χώρας, αντικαθιστώντας την Ελιζαμπέτ Μπορν, η οποία δεν έχει κρύψει την πικρία της που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αξίωμά της.

Ο Ατάλ, ο οποίος διατέλεσε Υπουργός Εκπαίδευσης και έχει βρεθεί σε πολλές θέσεις της γαλλικής κυβέρνησης από την εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν κι έπειτα, θεωρείται ο πιο δημοφιλής πολιτικός της χώρας, με το 40% των πολιτών να δηλώνουν σε poll του Ipsos-Le Point ότι είναι με το μέρος του.

Ο Μακρόν, ο οποίος αύξησε το όριο συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη και έδωσε χαρά στην ακροδεξιά, χάρη στην οποία πέρασε ιδιαίτερα αυστηρό νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, ξεκαθάρισε ότι είδε στον Ατάλ το πρόσωπο του ηγέτη που χρειάζεται η Γαλλία.

«Ξέρω πως μπορούμε να υπολογίζουμε στην ενέργεια και την αφοσίωσή στην επιβολή του project πολιτικού επανεξοπλισμού και αναγέννησης που ανακοίνωσa», έγραψε στο Χ (πρώην Twitter). «Με πίστη στο πνεύμα του 2017: Υπέρβαση και τόλμη».

Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français.