Ο Ντόναλντ Τραμπ καταδικάστηκε για την υπόθεση Στόρμι Ντάνιελς - Η ποινή που προβλέπεται

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που κρίνεται ένοχος για κακούργημα

Ο Ντόναλντ Τραμπ κρίθηκε ένοχος και για τις 34 κατηγορίες στην υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς, οι οποίες έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορείται ότι χρημάτισε την πρώην πορνοστάρ, ζητώντας τη να μην αποκαλύψει ποτέ τη σχέση που είχε συνάψει μαζί της στη δεκαετία του 2000.

Οι ένορκοι απεφάνθησαν πως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένοχος για όλες τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί, μεταξύ αυτών, η απάτη εις βάρος του αμερικανικού λαού, καθώς προσπάθησε να καλύψει το σεξουαλικό σκάνδαλο που είδε το φως της δημοσιότητας το 2016, που θα μπορούσε να απειλήσει την έλευσή του στον Λευκό Οίκο.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται ότι διέπραξε οποιοδήποτε έγκλημα και πρόκειται να ασκήσει έφεση. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πιθανόν να έρθει αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης ως και τέσσερα χρόνια.

