SwiftiesForPalestine: Οι φαν της Τέιλορ Σουίφτ απαιτούν να στηρίξει τη Γάζα - «Μίλα τώρα»

«Ακόμη και η μικρότερη πράξη σου, θα μπορούσε να κάνει σημαντική διαφορά στην ενίσχυση των εκκλήσεων για πραγματική αλλαγή. Λευτεριά στην Παλαιστίνη»

Η Τέιλορ Σουίφτ είναι από τις διάσημες που, σταθερά, ακολουθούν την τακτική «ναι μεν, αλλά», όταν πρόκειται για σημαντικά ζητήματα. Και οι φαν της κάπως βαρέθηκαν –είναι φορές που πρέπει να πάρεις θέση και η γενοκτονία στη Γάζα είναι μία από αυτές. Της ζητούν, λοιπόν, κάτι πολύ απλό: «Μίλα τώρα».

Το hashtag #SwiftiesForPalestine τρένταρε στο Twitter. Οι Swifties, όπως ονομάζονται οι φανατικοί της Σουίφτ, φαίνεται πως περίμεναν κάποια δήλωσή της, έστω σε μορφή IG story, μετά την επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα, που σκότωσε τουλάχιστον 45 Παλαιστίνιους και τραυμάτισε χιλιάδες. Τότε, θέση πήραν ακόμη και άνθρωποι που είχαν μείνει σιωπηλοί, όπως η Αριάνα Γκράντε. Η Τέιλορ, πάλι έκανε σαν να μη συνέβαινε τίποτα.

Σε συναυλίες, κρατούν μεγάλα πλακάτ σε σχήμα καρπουζιού, άλλα που γράφουν «Απαιτούμε Δράση από τη Σουίφτ» και «Swifties For Palestine». Επίσης, στο Χ έχουν δημοσιεύσει ανοιχτή επιστολή, απευθυνόμενοι σε εκείνοι.

«Υπάρχουν παιδιά που καίγονται ζωντανά και αποκεφαλίζονται στη Ράφα οπότε ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ ΤΕΙΛΟΡ», γράφουν σε ανάρτηση.

.@taylorswift13 your silence has been deafening and in times like these you should speak up!! #SpeakNow #SwiftiesForPalestine there are children being burned alive and beheaded in rafah so SPEAK NOW TAYLOR #FreePalestine pic.twitter.com/U56rZN6zHD