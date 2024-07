The Lemon Tree and Co. Athens Riviera: Η Upscale Seaside Dining εμπειρία στην παραλία της Βούλας

Στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, το The Lemon Tree & Co., Athens Riviera αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στην παραλία της Βούλας.

Συνδυάζοντας τη μοντέρνα μεσογειακή γαστρονομία με ασιατικές επιρροές σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής και χαλαρωτικής ατμόσφαιρας, που αντλεί έμπνευση από το πλούσιο μωσαϊκό του αιγυπτιακού πολιτισμού, το The Lemon Tree & Co. υπόσχεται ξεχωριστές all-day στιγμές υψηλής γαστρονομίας και ατελείωτες βουτιές.

Το νέο project της καταξιωμένης μητρικής εταιρείας TLT Concepts και του αιγυπτιακού ζεύγους Mirette Aly και Ahmed Hanafi θα αποτελέσει τον φετινό καλοκαιρινό all-day προορισμό στα νότια προάστια, εξασφαλίζοντας την απόλυτη ολιστική εμπειρία.

Εδώ μπορεί κανείς να απολαύσει μοναδικές γεύσεις για μεσημεριανή έξοδο σε συνδυασμό με χαλαρές στιγμές στο beach club και βουτιές αλλά και υπέροχες βραδιές με θέα το αθηναϊκό ηλιοβασίλεμα.

Το μενού, με επικεφαλής την Mirette Aly και Executive Chef τον καταξιωμένο και πολυβραβευμένο Μιχάλη Νουρλόγλου, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας εδώ και πάνω από μια δεκαετία, αποτελεί ένα μείγμα μεσογειακής έμπνευσης με δελεαστικές ασιατικές γεύσεις, φρέσκα υλικά και raw επιλογές.

Ανάμεσα στις επιλογές ξεχωρίζουν τα «Χτένια καρπάτσιο με τηγανητό κρίταμο, μαριναρισμένο αγγούρι, σταφύλλι, τσίλι και κόλιανδρο» , το «Kαρπάτσιο γαρίδας», «οι ψητές καραβίδες με σιγομαγειρεμένα ρεβύθια και φυστικοβούτυρο» αλλά και επιλογές όπως το «Udon με μοσχαρίσιο ταρτάρ» και ο «Αστακός κεμπάπ με μαγιονέζα βανίλια και σπιτική Sriracha βατόμουρο». Από το μενού δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι γλυκές απολαύσεις με το Μιλφέιγ με βανίλια bourbon, πραλίνα πεκάν και παγωτό κανέλα να ξεχωρίζει.

Το γεύμα συνοδεύεται από κρασί, από την αποκλειστική wine list του εστιατορίου ενώ δεν λείπουν και οι προτάσεις cocktails που έχει επιμεληθεί η ομάδα του The Bar in Front of the Bar αλλά και ένα ειδικά διαμορφωμένο μενού που μπορεί κανείς να απολαύσει στην ξαπλώστρα του.

Στο χώρο του The Lemon Tree & Co. η τέχνη και το design κυριαρχούν και αποθεώνουν την έννοια της φιλοξενίας. Το ξύλο, η πέτρα, οι γήινες αποχρώσεις και τα μεσογειακά φυτά δένουν αρμονικά με το φυσικό τοπίο.

Όπου κι αν γυρίσει κανείς το βλέμμα του, υπάρχει κάτι ξεχωριστό, αφού η διακόσμηση του The Lemon Tree προέρχεται από το in-house design studio της Lemon Tree & Co., διατηρώντας ένα ιδιαίτερο και μη αντιγράψιμο αισθητικό αποτύπωμα.

Αυτό που κάνει διαφορετικό το The Lemon Tree & Co είναι ότι εστιάζει στην εμπειρία του επισκέπτη, ενισχύοντας την αίσθηση του ανήκειν, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία μιας αυθόρμητης κοινότητας ξεχωριστών ανθρώπων. Με άξονα το σύμβολο της λεμονιάς ως συνώνυμο της φιλοξενίας, της κοινότητας και της συναναστροφής, το The Lemon Tree & Co. εισαγάγει τους επισκέπτες σε μια διαφορετική εκδοχή της υψηλής γαστρονομίας, της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας.

Με παρουσία στην Αίγυπτο, την Ισπανία και σύντομα στο Ντουμπάι, τον Οκτώβριο του 2024, με το Villa Coconut, ένα ακόμη concept της TLT Concepts, το The Lemon Tree & Co. είναι έτοιμο να γοητεύσει τις καρδιές και τους ουρανίσκους σε όλο τον κόσμο.

Info: The Lemon Tree & Co. Athens Riviera, Λεωφόρος Αλκυονίδων 4, Βούλα, 16673

photo credits @panoulis phtography