* Ένα από τα μεγάλα κέρδη των Ολυμπιακών Αγώνων για το κοινό που τους παρακολουθεί είναι ότι μας βγάζουν από τον fake μικρόκοσμο των τηλεοπτικών ριάλιτι και των trends στα social και μας φέρνουν σε επαφή με την πραγματική ζωή, με αληθινούς αγώνες, με ήρωες, ενίοτε και αντιήρωες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εξαιρετική περίπτωση του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος πήγε στο Παρίσι, πήρε ένα δεύτερο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο, σφραγίζοντας τη θέση του στους κορυφαίους αθλητές στην ιστορία του μήκους και μόνο… συγγνώμη που δεν μας ζήτησε, γιατί δεν ήταν όσο καλός θα ήθελε. Πόση διαφορά από τους ήρωες των ριάλιτι, που δεν σταματούν να επαναλαμβάνουν πόση ηρωική προσπάθεια κάνουν (για να κερδίσουν μέσα σε λίγους μήνες λεφτά που άλλοι δεν βγάζουν σε μια ζωή), πόσες κακουχίες περνούν, και πόσο αλτρουιστικά το κάνουν, για να μας κάνουν όλους περήφανους!

* Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον νικητή του περσινού “Survivor” να επαναλαμβάνει πόσο υπερήφανος είναι για τον εαυτό του, που μπήκε δύο φορές στο ίδιο ριάλιτι και πόσο χαρούμενος είναι που έκανε και τον κόσμο περήφανο (γιατί άραγε;) και το συγκρίνω με τα λόγια του εθνικού Μίλτου, ο οποίος μετά τον αγώνα του δήλωσε: “Δεν ήμουν καλός, ήταν και θέμα τύχης, ελπίζω να σας έκανα έστω και λίγο περήφανους”. Έστω και λίγο; Μας κάνατε πολύ κι όχι μόνο για το χρυσό μετάλλιο, αλλά για τη στάση, το μυαλό, τη συμπεριφορά, το πρότυπο, που έρχεται να θυμίσει ότι στην εποχή των fake “ηρώων” των ριάλιτι, της Ασημίνας του “Survivor”, ακόμα και της κάποτε σπουδαίας αθλήτριας Πηγής Δεβετζή, η οποία φαίνεται να έχει ρουφηχτεί ολοκληρωτικά από τον κόσμο της σόου μπιζ και του Κοκλώνη (σε βαθμό που να δίνει σήμερα συνεντεύξεις για να πει ότι χώρισε με τον πρώην άντρα της, επειδή πάντα εκείνη ήταν το “ταμείο” στη σχέση τους -too much info αγαπητή), υπάρχουν ακόμα αληθινοί, ταπεινοί και cool ήρωες...

* Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι φτάνουν πια στο τέλος τους, αφήνοντας αναμνήσεις σπουδαίων αθλητών και επιδόσεων, μιας εξαιρετικά αμφιλεγόμενης τελετής έναρξης και μιας μεγάλης διακίνησης fake news και θεωριών συνωμοσίας που στο “καφενείο” των social έγιναν viral. Αφήνει, επίσης, αναμνήσεις μιας εντελώς επίπεδης και άγευστηςπεριγραφής από τους σχολιαστές της ΕΡΤ, που για άλλη μια φορά περιορίστηκαν στην απλή μετάδοση των ρεκόρ και των μεταλλίων και δεν κατάφεραν παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις να βάλουν τον τηλεθεατή μέσα στους αγώνες, να του μεταδώσουν ιστορίες κι ενδιαφέρουσες πληροφορίες κι όχι ξερά αποτελέσματα -κι αυτά όχι πάντα. Ευτυχώς, που δεν υπάρχουν μεσημεριανές εκπομπές και δεν κρίνονται από ειδικούς Eurovisionολόγους...

* Και τώρα, τι θα κάνουμε χωρίς Ολυμπιακούς; Θα μείνουμε με τις επαναλήψεις: “Οικογενειακές ιστορίες” (που συνεχίζουν να φέρνουν υψηλές τηλεθεάσεις), “Το σόι σου” και παλιές χιλιοπαιγμένες σειρές. Για τους πιο τολμηρούς, βέβαια, υπάρχει πάντα και η μεσημεριανή εκπομπή του ΣΚΑΪ, “Summer’s cool” με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τη Μαριάντα Πιερίδη, όπου μεταφέρονται καθημερινά με αξιοθαύμαστη φιλοτιμία όλες οι “ειδήσεις” της εποχής: τα νέα της Ιωάννας Τούνη και οι περιπέτειες της στη Μύκονο και όλες οι φωτογραφίες των celebrities με μαγιό, οι οποίες σχολιάζονται με -ακόμα πιο αξιοθαύμαστη- πρωτοτυπία τύπου: “Η Ελένη Πετρούλακη ανέβασε φωτογραφίες με μαγιό κι όπως βλέπετε οι αναλογίες της κόβουν την ανάσα”. Ουφ. (Η κομμένη ανάσα μου, μόλις επέστρεψε) Ή “η Μαρία Ναυπλιώτου πόζαρε με μαγιό κι όλοι εντυπωσιαστήκαμε με τις αναλογίες της, με τη χαλαρότητα της”. (Διότι αν δεν είναι εντυπωσιακό το να είναι κάποιος χαλαρός με μαγιό στις διακοπές του, τι είναι;)

* Βεβαίως, οι διακοπές που το φετινό καλοκαίρι μας απασχολούν περισσότερο και από αυτές της Τούνη, είναι οι διακοπές του Νίκου Μουτσινά. Όποια ιστοσελίδα κι αν ανοίξεις, θα δεις φωτό ή βίντεο από τις διακοπές του, άλλοτε στην Κένυα, άλλοτε στο Μπαλί. Υπάρχει τόση και τέτοια πληροφόρηση για τα ταξίδια του, που κανονικά θα πρέπει να ζηλέψει ο Κασελάκης, που όπως ακούστηκε στο πάντα εύστοχο “Summer’s cool” προτιμά να κρατά χαμηλό προφίλ στις διακοπές του στη Μύκονο και στις βόλτες του στα ερημικά Ματογιάννια...

* Το prequel της “Μάγισσας” είναι μια από τις πλέον αναμενόμενες σειρές της ερχόμενης σεζόν και ήδη ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει κάποια από τα πρόσωπα που θα πρωταγωνιστήσουν στην ιστορία, η οποία εξελίσσεται στη Μάνη στο μακρινό 1710. Προφανώς, είναι πολύ δύσκολο το στοίχημα της μεταφοράς σε μια εποχή τρεις αιώνες πίσω, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ ενδιαφέρον. Το ερώτημα είναι: θα μπορέσει; Ήδη στις πρώτες πληροφορίες από το σταθμό, διαβάζουμε ότι στο καστ υπάρχει και η Λεώνη, πλανόδια ηθοποιός, η οποία, λέει, τριγυρνάει με τον θίασό της σε πόλεις και χωριά. Άρα, υπήρχαν γυναίκες ηθοποιοί σε περιπλανώμενους θιάσους στη Μάνη το 1710; (Μήπως υπήρχε και… me too;) Η ουσία είναι πως όταν μια σειρά, ένα βιβλίο, μια ταινία, τοποθετείται στον αληθινό κόσμο και δανείζεται σελίδες από την ιστορία του, καλό θα είναι να υπάρχει τουλάχιστον η ουσιώδης ανταπόκριση στο πραγματικό ιστορικό πλαίσιο. Αλλιώς, ας το κάνουμε “Game of thrones”, ας βάλουμε και δράκους κι απέθαντους και ζόμπι και μια χαρά…

* Αυτά για σήμερα, καλές βουτιές, καλές διακοπές, καλά ταξίδια, καλά φλερτ και προσοχή μην παίρνετε παράδειγμα από το “Power of love” (όπου παίκτης προσέγγισε παίκτρια με τη φράση “έχεις πολύ ωραίους γλουτιαίους” κι αυτή πολύ το χάρηκε). Κάντε ένα διάλειμμα από τηλεοράσεις και social, απολαύστε τη θάλασσα και το αυγουστιάτικο φεγγάρι και τα ξαναλέμε σύντομα. A bientot, που λένε και στο χωριό μου στη Μάνη (από το μακρινό 1710…).