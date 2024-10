Μόδα ήταν η συμπερίληψη και πέρασε - Τα υπερβολικά αδύνατα μοντέλα επέστρεψαν

Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα κι αμείλικτα. Ο αριθμός των plus size μοντέλων έχει συρρικνωθεί, ενώ οι μεγάλοι οίκοι μόδας στρέφονται σε όλο και πιο αδύνατα, size 0, μοντέλα

Η νοσταλγία ήταν ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά των μεγαλύτερων πρόσφατων fashion shows. Στο σόου του Cavalli επέστρεψαν στην πασαρέλα οι παλιές μούσες του οίκου, η Miu Miu γύρισε στα χρόνια της αθωότητας, ενώ οίκοι όπως ο Saint Laurent και ο Valentino αναβίωσαν παλιές αισθητικές. Φαίνεται, όμως, πως η επιθυμία επιστροφής στα παλιά είναι τόσο δυνατή, που έφερε μαζί της και κάποια επιβλαβή trends του παρελθόντος, όπως τα εξαιρετικά αδύνατα μοντέλα. Κι αν στο πρόσφατο παρελθόν, το trend -και- στην παγκόσμια μόδα ήταν η συμπερίληψη, τα στοιχεία πια δείχνουν πως τάση ήταν και -με χαρά για τους μεγάλους οίκους- πέρασε…

Alexander McQueen SPLASH via Ideal Image

Η αθόρυβη κατάρρευση της συμπερίληψης

Τα τελευταία στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και αμείλικτα. Το 95% των looks που παρουσιάστηκαν στα πρόσφατα 208 fashion shows ράφτηκαν για μοντέλα με νούμερο 0. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Vogue Business “βρισκόμαστε μπροστά σε μια ανησυχητική επιστροφή στα εξαιρετικά αδύνατα μοντέλα”.

Τα στοιχεία της Vogue δείχνουν ότι στο Μιλάνο, το 98% των μοντέλων φορούσε size 0, ενώ στην κατηγορία plus size ανήκε μόνο το 0,3% (κι όχι τόσο στους μεγάλους, αλλά κυρίως σε ανερχόμενους οίκους). Συνολικά, από τα 8.763 looks σε 208 σόου, το 94.9% φτιάχτηκε για μοντέλα size 0-4. Μόλις το 0,8% ήταν το ποσοστό των plus size ή curvy μοντέλων και 4.3% αυτό των μεσαίων μεγεθών.

Η προσπάθεια συμπερίληψης των τελευταίων χρόνων φαίνεται πως έχει ήδη καταρρεύσει αθόρυβα και χωρίς ενοχές -το αντίθετο. Τον Απρίλιο του 2023, στο εξώφυλλο της αγγλικής Vogue φωτογραφίζονταν τα plus size μοντέλα Jill Kortleve, Paloma Elsesser και Precious Lee με τον τίτλο “The new Supers”. Δεκαοκτώ μήνες μετά, η Άννα Σίλινγκλοου, ιδιοκτήτρια του πρακτορείου μοντέλων Milk Management, δηλώνει απερίφραστα στον Guardian: “Έχουμε κάνει 10 βήματα πίσω”.

Οι κορυφαίοι σχεδιαστές των μεγάλων οίκων προσέγγισαν τις γυναίκες με καμπύλες σαν άλλο ένα fashion trend και όχι σαν μέρος της πραγματικής ζωής

Η αποθέωση των αδυνατισμένων κορμιών

Φαίνεται πως η αντίσταση της μόδας στη συμπερίληψη ήταν ισχυρότερη από όση ακόμα και οι ίδιοι οι άνθρωποι της μόδας πίστευαν. “Νομίζω πως οι κορυφαίοι σχεδιαστές των μεγάλων οίκων προσέγγισαν τις γυναίκες με καμπύλες σαν άλλο ένα fashion trend και όχι σαν μέρος της πραγματικής ζωής” καταλήγει η Σίλινγκλοου, επισημαίνοντας ότι το μέσο γυναικείο size φορέματος στη Βρετανία είναι 16.

Η Chanel περιέλαβε κάποια mid-size και plus size μοντέλα στις επιδείξεις της, όμως οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους μεγάλους οίκους δεν το έκαναν. “Απλώς προσποιήθηκαν ότι ένα μεγάλο κομμάτι γυναικών δεν υπάρχει” δηλώνει στην αγγλική εφημερίδα η Λονδρέζa casting director Chloe Rosolek.

Γι’ αυτή την οπισθοχώρηση υπάρχουν πολλές εξηγήσεις. Η εποχή, το κοινωνικό πλαίσιο και οι παγκόσμιες εξελίξεις επιβεβαιώνουν την προϊστορία, που λέει ότι τα μοντέλα ανέκαθεν αδυνάτιζαν σε περιόδους κρίσης. Πέρα από αυτό, όμως, υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες, όπως μια πιο πλατιά καταξίωση παγκοσμίως των αδυνατισμένων κορμιών, με τη βοήθεια χαπιών όπως το Ozempic και των φημών περί ευρείας χρήσης τους στο Χόλιγουντ. Φαινόμενο που η Vogue Business περιγράφει ως “the glamorisation of thinness”. Τα χάπια αυτά χρησιμοποιήθηκαν ευρέως ακόμα και από plus size μοντέλα, που κάποτε πρόβαλλαν με καμάρι τις καμπύλες τους.

Κι όσο οι celebrities και οι influencers της εποχής αδυνατίζουν, τόσο ακόμα και τα πιο αδύνατα μοντέλα ανησυχούν για τη διατήρηση μιας εξαιρετικά λεπτής φιγούρας. Η 21χρονη Έμιλι ΜακΓκρέιλ από το Μάντσεστερ, μοιράστηκε στο TikTok την εμπειρία της από το Μιλάνο, όπου αφού απέτυχε σε castings οίκων όπως η Prada, κάποιος τη συμβούλεψε να χάσει τουλάχιστον ένα εκατοστό από τους μηρούς της: “Κοίταξα γύρω μου τα άλλα μοντέλα κι ένιωσα ότι δεν αξίζω να είμαι εκεί” δήλωσε στον Guardian. “Γενικά θεωρούμαι αδύνατη, όμως σε σύγκριση μαζί τους, ένιωσα πραγματικά χοντρή”.

Τζόζεφιν Σκράιβερ GETTY IMAGES

Πάμε σαν άλλοτε...

Η Kering, “μαμά” εταιρεία brands όπως οι Gucci, Balenciaga και LVMH (που περιλαμβάνει τους Louis Vuitton και Dior), σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την υγεία των μοντέλων είχε ανακοινώσει το 2017 μια πολιτική αποκλεισμού των κάτω των 16 ετών (που ανέβηκε στα 18 το 2019) και των μηδενικών size από τα fashion shows της.

Πολιτική, που πλέον παραβιάζεται και από τους ανταγωνιστές της και από τα ίδια τα μέλη της (όπως η LVMH), Αυτή τη σεζόν στο Μιλάνο, η 16χρονη κόρη της Νικόλ Κίντμαν άνοιξε το σόου της Miu Miu, ενώ τα στοιχεία του models.com δείχνουν ότι πολλά κορυφαία μοντέλα σήμερα είναι κάτω των 21 ετών και μεγέθους 0.

“Έχουμε επιστρέψει τουλάχιστον 10 χρόνια πίσω” δηλώνει ο casting director Τζέιμς Σκάλι, ο οποίος θεωρεί ότι οι μεγάλοι οίκοι επιστρέφουν σε φιλοσοφίες, που θεωρούσαμε ξεχασμένες στη σοφίτα: “Τα πολύ αδύνατα μοντέλα εξυπηρετούν μόνο ένα στόχο, ο οποίος δεν είναι να προσφέρουν χαρά, ούτε καν να πουλήσουν, αλλά να λειτουργήσουν ως “κρεμάστρες” ρούχων”.

Με δεδομένη τη συρρίκνωση του αριθμού των plus size μοντέλων και την επιστροφή των εξαιρετικά αδύνατων, φαίνεται πως η μόδα εγκαταλείπει την τάση συμπερίληψης των τελευταίων χρόνων με άνεση. Σαν να ήταν ένα άβολο trend για μια βιομηχανία, που αποθεώνοντας άλλοτε τον ένα τύπο σώματος κι άλλοτε τον άλλο, επιμένει να αντιστέκεται στην ουσιαστική αλλαγή. Και συνεχίζει να βαδίζει στο δρόμο της δημιουργίας μη ρεαλιστικών προτύπων, επιβεβαιώνοντας την πρότερη -κακή- φήμη της...