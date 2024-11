Είναι η πιο διάσημη selfie των Όσκαρ «καταραμένη»; Τα σκάνδαλα και οι χωρισμοί που ήρθαν αντιμέτωποι οι σταρ της φωτογραφίας

Με εξαίρεση δύο, οι υπόλοιποι σταρ του Χόλιγουντ που είναι στη selfie είχαν να αντιμετωπίσουν διάφορα από το 2014 και έπειτα

Περίπου δέκα χρόνια πριν, συγκεκριμένα στις 2 Μαρτίου 2014, οι σταρ του Χόλιγουντ φόρεσαν τα καλά τους και περπάτησαν στο κόκκινο χαλί του Dolby Theater στο Λος Άντζελες, για την τελετή των Όσκαρ. Μπορεί να μη θυμόμαστε ποιοι βραβεύτηκαν, θυμόμαστε όμως τη selfie που τραβήχτηκε και έγινε viral σε δευτερόλεπτα. Για την ακρίβεια, έγραψε ιστορία.

Για να καταλάβετε, αυτή η selfie που ανέβηκε στο Χ από την Έλεν ΝτεΤζένερις, με τη λεζάντα «η καλύτερη φωτογραφία ever», σε δύο ώρες είχε 2 εκατομμύρια retweets. Σε αυτή λοιπόν πόζαραν 12 κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ, που εκείνη την εποχή μεσουρανούσαν. Ορισμένοι ακόμα μεσουρανούν, αλλά οι περισσότεροι που ήταν στη φωτογραφία, αργότερα απασχόλησαν τα μίντια με σκάνδαλα, χωρισμούς και πάει λέγοντας.

Γι’αυτό και η selfie των Όσκαρ, αντί για «την καλύτερη φωτογραφία ever», έχει χαρακτηριστεί πλέον ως «καταραμένη». Σε αυτή λοιπόν πόζαραν οι Κέβιν Σπέισι, Έλεν ΝτεΤζένερις, Μπραντ Πιτ, Αντζελίνα Τζολί, Μέριλ Στριπ, Τσάνινγκ Τέιτουμ, Τζένιφερ Λόρενς, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπράντλεϊ Κούπερ, Τζάρεντ Λέτο, Λουπίτα Νιόνγκο και μαζί και ο 12ος αδερφός της, Πίτερ.

Η κατάρα πίσω από τη διάσημη selfie των Όσκαρ

Κέβιν Σπέισι

Από την κορυφή και τη δόξα, στην απότομη πτώση. Το σκάνδαλο γύρω από το όνομα του Κέβιν Σπέισι, του πρώην πρωταγωνιστή της σειράς «House of Cards», είναι γνωστό. Ο ηθοποιός κατηγορήθηκε για εννέα σεξουαλικές επιθέσεις σε τέσσερις άνδρες, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Old Vic Theatre στο Λονδίνο, μεταξύ 2004 και 2013. Ο κατήφορος για εκείνον ξεκίνησε όταν ο ηθοποιός Άντονι Ραπ, τον κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση όταν ήταν ανήλικος. Ο Σπέισι αθωώθηκε το 2023, ωστόσο η φήμη και η δημοτικότητα του είχαν υποστεί πλήγμα. Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε πως αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι του, αφού τα νομικά έξοδα τον έφεραν αντιμέτωπο με την χρεωκοπία.

Splash News

Μπράντλεϊ Κούπερ

Η κατάρα της selfie μπορεί να μην οδήγησε τον Μπράντλεϊ Κούπερ σε κάποια δίκη όπως τον Κέβιν Σπέισι, όμως ο ρόλος του στην ταινία Maestro, τον έβαλε στο στόχαστρο για πολύ καιρό. Δέχθηκε σωρεία αρνητικών σχολίων από θαυμαστές και κριτικούς, όχι για την υποκριτική του ή για την ταιία γενικότερα (που δεν ήταν και κάτι φοβερό εδώ που τα λέμε), αλλά για τον τρόπο που επέλεξε να υποδηθεί τον Λέοναρντ Μπερνστάιν.

Ειδικότερα, ο Κούπερ πρόσθεσε μια μεγάλη μύτη, η οποία ήταν και αυτή που ξεκίνησε μια μεγάλη διαμάχη. Οι θαυμαστές τον κατηγόρησαν για αντισημιτισμό, μιας και ο Μπερνστάιν ήταν Εβραίος, και για καιρό τον σχολίαζαν στα social media με όχι και τα πιο κολακευτικά σχόλια. Μάλιστα, η ομάδα Stop Anti-Semites, με έδρα τη Νέα Υόρκη, πήρε μέρος σε όλη αυτή τη διαμάχη, ανεβάζοντας φωτογραφία του Μπερνστάιν και στη συνέχεια εξαπολύοντας επίθεση στον Κούπερ. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, την ίδια χρονιά ο Μπράντλεϊ Κούπερ κατηγορήθηκε πως έκλεψε τον ρόλο από τον Εβραίο Τζέικ Τζίλενχαλ, που είχε δείξει ενδιαφέρον.

Imdb

Λουπίτα Νιόνγκο

Στη λαμπερή τελετή, η Λουπίτα Νιόγκο πήρε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στο 12 Years a Slave. Αν και η καριέρα της πήγε από το καλό στο καλύτερο, δε συνέβη το ίδιο και με την προσωπική της ζωή. Ήταν το 2023 όταν η Νιόγκο και ο Τζόσουα Τζάκσον δημοσιοποίησαν τη σχέση τους, λίγες εβδομάδες μετά το διαζυγίο του δεύτερου, προκαλώντας έκπληξη στους θαυμαστές. Κι ενώ έδειχναν πως όλα κυλούσαν υπέροχα για τους δυο τους, έναν χρόνο αργότερα η Λουπίτα Νιόνγκο ανακοίνωσε τον χωρισμό τους, μετά το ραντεβού του ηθοποιού με το μοντέλο Ναστάζια Ρόμπερτς. Για τη Νιόνγκο ήταν ένας οδυνηρός χωρισμός, όπως πρόσφατα είπε σε συνέντευξή της.

Splash

Τσάνινγκ Τέιτουμ

Από εκείνη τη selfie και έπειτα, ούτε ο Τσάνινγκ Τέιτουμ δεν είχε πολλή τύχη στα προσωπικά του. Ο ηθοποιός πήρε διαζύγιο από την Τζίνα Ντιούαν, το οποίο οριστικοποιήθηκε μόλις φέτος, καθώς προηγουμένως είχε ξεκινήσει μία κόντρα μεταξύ τους, για την πνευματική ιδιοκτησία και τα χρήματα που κέρδισε ο Τέιτουμ από τις επιτυχημένες ταινίες Step up.

Έχοντας χωρίσει, ο ηθοποιός ήρθε αργότερα πολύ κοντά με την τραγουδίστρια Τζέσι Τζέι. Άρχισαν να βγαίνουν τον Δεκέμβριο του 2018, χωρίς να έχει γίνει γνωστό όμως το πώς γνωρίστηκαν. Ο Τέιτουμ παρακολουθούσε τις συναυλίες της, ενώ αρκετά συχνά έκαναν κοινές δημόσιες εμφανίσεις. Οι δυο τους χώρισαν οριστικά το 2020, χωρίς να αναφερθούν ποτέ οι λόγοι που τους οδήγησαν στην ρήξη. Δύο χρόνια αργότερα, ο Τέιτουμ δοκίμασε την τύχη του με την Ζόι Κράβιτζ, με την οποία αρραβωνιάστηκε κιόλας. Κι ενώ έδειχναν ερωτευμένοι και ο ένας μιλούσε με τα καλύτερα για τον άλλον, μόλις πρόσφατα ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους προς έκπληξη των θαυμαστών τους.

Splash by Ideal Image

Έλεν ΝτεΤζένερις

Μέχρι εκείνη τη βραδιά, η Έλεν ΝτεΤζένερις βρισκόταν στις μεγάλες της δόξες. Το 2020 όμως ήρθε ο κατήφορος, αφού ξέσπασε ένα μεγάλο σκάνδαλο γύρω από την ίδια και την εκπομπή της. Πρώην υπάλληλοι έκαναν γνωστό πως οι συνθήκες εργασίας ήταν απαράδεκτες και πως το περιβάλλον ήταν απολύτως τοξικό. Η Έλεν ΝτεΤζένερις προσπάθησε να τα μαζέψει, αλλά πολύ καθυστερημένα. Η εκπομπή της σταμάτησε να έχει νούμερα τηλεθέασης και κατάφερε να κρατηθεί ζωντανή για ένα χρόνο. Ο κύκλος της έληξε απότομα και άδοξα, όπως και η καριέρα της ΝτεΤζένερις.

Splash by Ideal Image

Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί

Ένας θυελλώδης έρωτας που κατέληξε στα δικαστήρια. Η σχέση του Μπραντ Πιτ με την Αντζελίνα Τζολί έμοιαζε βγαλμένη από παραμύθι, μέχρι που ανακοίνωσαν το διαζύγιο τους, το 2016. Ακολούθησαν αγωγές και πληροφορίες για τον Πιτ που σόκαραν τους θαυμαστές, μέχρι που τελικά σήκωσαν λευκή σημαία. Η νομική τους διαμάχη θα μείνει στην ιστορία του Χόλιγουντ, όπως αυτή του Τζόνι Ντεπ με την Άμπερ Χερντ.

getty images

Μέριλ Στριπ

Μία ακόμη που είχε ατυχίες στην προσωπική της ζωή και βρισκόταν στην διάσημη selfie είναι και η Μέριλ Στριπ. Παντρεύτηκε τον Ντον Γκάμερ, απέκτησαν τέσσερα παιδιά, όμως το 2023 έγινε γνωστό πως το ζευγάρι είχε χωρίσει για περισσότερα από έξι χρόνια. Τελευταία κοινή τους εμφάνιση, ήταν το 2018 στα βραβεία Όσκαρ. Πρόσφατα πάντως, οι φήμες την ήθελαν να έχει σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της στο Only Murders in The Building, Μάρτιν Σορτ, ωστόσο τις έχει διαψεύσει.

SPLASH via Ideal Image

Τζάρεντ Λέτο

Κλείνουμε με τον Τζάρεντ Λέτο, ο οποίος είδε την καριέρα του να παίρνει τον κατήφορο από το 2014 και έπειτα. Αν και πήρε το Όσκαρ Β’ ανδρικού ρόλου για το Dallas Buyers Club, δεν συμμετείχε αργότερα σε αξιόλογες παραγωγές.

Εκείνες πάντως που έμειναν ανεπηρέαστες από την καράτα της selfie, είναι η Τζούλια Ρόμπερτς και η Τζένιφερ Λόρενς.