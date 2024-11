Ο viral Έλληνας μουσικός του δρόμου με 50 εκατομμύρια προβολές στα social media

Μια παρωδία του Let Her Go τον έκανε διάσημο σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτή είναι η ιστορία του πλανόδιου showman, Γιάννη Παυλόπουλου

Ήταν 25 Δεκεμβρίου του 2023 όταν η Μαρίνα, μέλος ενός συγκροτήματος μουσικών του δρόμου, ανέβασε ένα βίντεο στο Tik Tok από ένα show στη χριστουγεννιάτικα στολισμένη Πλατεία Συντάγματος.

Σε αυτό, λοιπόν, φαίνεται ο Γιάννης Παυλόπουλος να τραγουδάει το Let Her Go των Passenger και να πέφτει κλαίγοντας στο πάτωμα.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση, λοιπόν, έγινε από το πουθενά viral, με τις προβολές του σήμερα να ξεπερνούν τις 2 εκατομμύρια.

Διάβασε τη συνέχεια στο reader.gr