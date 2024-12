Το #MeToo ανέτρεψε ισχυρούς άντρες στο Χόλιγουντ μετά την έναρξη του κινήματος το 2017, αλλά στη Γαλλία υπήρξε ισχυρή αντίσταση

Ήταν μόλις 12 ετών. Εκείνος ήταν 36. Την παρενοχλούσε σε μόνιμη βάση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Οι Διάβολοι», το 2002. Ήταν πριν από πέντε χρόνια, όταν η 30 ετών (τότε) ηθοποιός Αντέλ Ενέλ συγκλόνισε τη Γαλλία, όταν μίλησε ανοιχτά για τον σκηνοθέτη, Κριστόφ Ρουζιά και μίλησε για την τραυματική της εμπειρία, μια εμπειρία που τις άφησε ενοχικές και αυτοκτονικές σκέψεις.

Μόλις χθες, αυτή η υπόθεση οδηγήθηκε στο δικαστήριο, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη υπόθεση #MeToo στη Γαλλία που φτάνει σε αυτό το σημείο. Όπως διαβάζουμε στους NYT, ο Ρούτζια, 59 ετών, κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε βάρος ανηλίκου. Εάν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών καθώς και πρόστιμο έως 150.000 ευρώ, περίπου 190.000 δολάρια. Ο ίδιος, φυσικά, έχει αρνηθεί επανειλημμένα τις κατηγορίες, λέγοντας πως η σχέση του με την Ενέλ ήταν πλατωνική και ότι την προσέγγισε σεξουαλικά είναι απλά ψέματα.

«Ήταν χρέος μου να μιλήσω»

Η Αντέλ Ενέλ μίλησε πρώτη φορά για την ιστορία της στο Mediapart, to 2019, ξεκινώντας τις πρώτες συζητήσεις σχετικά με το πώς το γαλλικό δικαστικό σύστημα αντιμετωπίζει τις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης. Την εποχή που μίλησε, θεωρούταν ανερχόμενο αστέρι, είχε κερδίσει δύο βραβεία Σεζάρ (το γαλλικό αντίστοιχο των Όσκαρ) και στις ΗΠΑ είχε γίνει γνωστή από τον ρόλο της στο «Portrait of a Lady on Fire». Ο Ρουζιά, από την άλλη, ήταν ένας σχετικά άγνωστο σκηνοθέτης.

Η Αντέλ είχε κρατήσει μέσα της περισσότερα από 15 χρόνια τη σεξουαλική κακοποίηση που βίωσε. Δεν είχε πάει ποτέ στην αστυνομία. Αλλά, αποφάσισε να μιλήσει για το τι της συνέβη όταν παρακολούθησε ένα ντοκιμαντέρ του 2019 για τη σχέση του Μάικλ Τζάκσον με δύο νεαρά αγόρια και τότε έμαθε ότι ο Ρουζιά δούλευε σε μια ταινία με δύο έφηβους ηθοποιούς. Θεώρησε ότι είναι ευθύνη της να μιλήσει. Μετά τη δημοσίευση του άρθρου στο Mediapart, η εισαγγελία του Παρισιού άνοιξε ποινική υπόθεση. Η Αντέλ Ενέλ αποφάσισε να συμμετάσχει στη διαδικασία. Έγινε μια τετραετής έρευνα.

Η απόφαση της να μιλήσει δημόσια πυροδότησε συζητήσεις, αλλά δεν οδήγησε σε πολιτικές ή διαρθρωτικές αλλαγές στον κλάδο. Και ενώ το #MeToo ανέτρεψε ισχυρούς άντρες στο Χόλιγουντ μετά την έναρξη του κινήματος το 2017, στη Γαλλία υπήρξε ισχυρή αντίσταση. Έναν χρόνο μετά την αποκάλυψή της, η Γαλλική Ακαδημία βράβευσε τον Ρόμαν Πολάνσκι για τη συνεισφορά του στον κινηματογράφο, ενώ καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση μιας 13χρονης στις ΗΠΑ, το 1978. Στη βράβευση βρισκόταν και η Ενέλ, η οποία σηκώθηκε όρθια, γύρισε την πλάτη προς τη σκηνή και φώναξε «Ντροπή». Το 2023, η Ενέλ έστειλε σχετική επιστολή στην οποία υπογράμμιζε την απόφασή της να εγκαταλείψει τη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Μέχρι σήμερα, γνωρίζουμε ότι ο ανακριτής έχει πάρει κατάθεση για την υπόθεση της ηθοποιού από 26 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 11 μελών του καστ και του συνεργείου της ταινίας «The Devils», της ταινίας του 2002 του Κριστόφ Ρουζιά , στην οποία η Ενέλ υποδύεται ένα αυτιστικό παιδί σε αιμομικτική σχέση με τον αδελφό της. Αρκετά μέλη του συνεργείου είπαν ότι ο σκηνοθέτης είχε μια «έντονη», «διφορούμενη» και «ανθυγιεινή» σχέση με την ηθοποιό, απομονώνοντάς την από τους άλλους. Κάποιοι ανέφεραν ότι τον είδαν να τη φιλάει στο πρόσωπο και στα μάγουλα. Άλλοι, όπως ο συμπρωταγωνιστής της, Βανσέτ Ροτιέρ, δήλωσαν ότι δεν είχαν δει καμία ανάρμοστη συμπεριφορά από τον σκηνοθέτη. Ο παραγωγός της ταινίας και ένας από τους μοντέρ της δήλωσαν επίσης ότι δεν είδαν τίποτα το ασυνήθιστο.

Όσα έχει καταθέσει η Αντέλ Ενέλ στην αστυνομία

Μετά τα γυρίσματα της ταινίας, η Ενέλ δήλωσε ότι επισκεπτόταν τακτικά το διαμέρισμα του σκηνοθέτη για να παρακολουθήσει ταινίες, ώστε να της διδάξει τα κλασικά, όπως είπε. Ενώ βρισκόταν εκεί, της χάιδευε τους μηρούς, ανεβαίνοντας προς τα γεννητικά της όργανα, τη φιλούσε στο λαιμό και έβαζε το χέρι του κάτω από το μπλουζάκι της για να χαϊδέψει το στήθος και την κοιλιά της, είπε στην αστυνομία.

«Ο Κριστόφ μου έλεγε ότι ήταν ερωτευμένος μαζί μου και ότι η διαφορά ηλικίας ήταν μια κατάρα γι' αυτόν και ότι δυστυχώς ήμουν ενήλικας στο σώμα ενός παιδιού». Η ίδια αρνήθηκε να τον δει μετά το 2004 και η αστυνομία συγκέντρωσε δύο επιστολές που της έστειλε χρόνια αργότερα. Σε αυτά έγραφε ότι η καρδιά του «έσκαγε» αφού την είδε μια μέρα στο δρόμο, ότι η λαχτάρα του γι' αυτήν ήταν σαν «πληγή» και ότι η αγάπη του γι' αυτήν ήταν «πάντα ειλικρινής». Η δίκη, στη Γαλλία, έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει περίπου δύο ημέρες.