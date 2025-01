Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Ανακοίνωσε αλλαγές σε Facebook και Instagram - Η άτυπη σύμπραξη με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο ιδρυτής της Meta προέβη σε ανακοινώσεις σχετικά με τη «νέα ημέρα» που ξημερώνει για τα δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Λίγες ημέρες μετά την έλευση του 2025, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ - ο ιδρυτής του Facebook και του Instagram - δημοσίευσε ένα βίντεο, ανακοινώνοντας τις αλλαγές που αποφασίστηκαν από το Δ.Σ της εταιρείας Meta και σύντομα πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή στις δημοφιλείς πλατφόρμες. Ο ίδιος επισήμανε τη σημαντικότητα της ελευθερίας του λόγου - αναφέροντας πως μέχρι τώρα υπήρχαν συγκεκριμένοι περιορισμοί - στα social media και τόνισε πως συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους τους.

Ειδικότερα, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ ανέφερε πως οι fact - checkers ήταν «πολιτικά προκατειλημμένοι» και πως «έφτασε ο καιρός να επιστρέψουμε στις ρίζες μας γύρω από την ελεύθερη έκφραση». «Θα επικεντρωθούμε στη μείωση των λαθών, στην απλοποίηση των πολιτικών μας και στην αποκατάσταση της ελεύθερης έκφρασης στις πλατφόρμες μας (…), θα απαλλαγούμε από τους fact-checkers, οι οποίοι είναι πολιτικά προκατειλημμένοι, και θα τους αντικαταστήσουμε με κοινοτικές σημειώσεις, παρόμοιες με το 𝕏 (…). Θα απαλλαγούμε από τους περιορισμούς της αντίθετης έκφρασης για θέματα, όπως η μετανάστευση και τα θέματα φύλου», υποστήριξε, ανάμεσα σε άλλα, ο ιδρυτής της Meta.

Η ανακοίνωση του Μαρκ Ζούκερμπεργκ σχετικά με τα νέα δεδομένα που θα επικρατούν σε Facebook και Instagram μπορεί να βρήκε ορισμένους υποστηρικτές, ωστόσο μεγάλο ήταν το ποσοστό των ανθρώπων που τον κατέκριναν. Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας κατηγορήθηκε πως αυτές οι μεταρρυθμίσεις συμβαίνουν μόνο και μόνο για να ευνοηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ και να υπάρχει υγιής σχέση μεταξύ τους. Ανέφεραν, ακόμα, πως πρόκειται για μια πολιτική κι όχι για μια πρακτική κίνηση, που θα λειτουργήσει ως πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της παραπληροφόρησης.

Meta CEO Mark Zuckerberg announced a series of major changes to the company’s moderation policies and practices Tuesday, citing a shifting political and social landscape and a desire to embrace free speech. https://t.co/4wKwNQoTja

— TODAY (@TODAYshow) January 7, 2025