«Έφυγε» από τη ζωή ο Τομ Ρόμπινς: Ήταν ένας από τους 100 πιο επιτυχημένους συγγραφείς του 20ου αιώνα

«Το Άρωμα του Ονείρου», «Ακόμα και οι Καουμπόισσες Μελαγχολούν», «Τρυποκάρυδος», είναι κάποια από τα έργα της συλλογής του

Σε ηλικία 92 ετών πέθανε ο καταξιωμένος Αμερικανός συγγραφέας, Τομ Ρόμπινς, κλείνοντας ένα μεγάλο κεφάλαιο στον κόσμο της συγγραφής. Τη θλιβερή είδηση αποκάλυψε η σύζυγός του, Αλέξα Ρόμπινς, μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας πως ο σπουδαίος συγγραφέας «έφυγε» από αυτόν τον κόσμο περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Ο αγαπημένος μου Τομ πέθανε ειρηνικά. Στις τελευταίες στιγμές του ήταν μαζί με την οικογένεια και τα πιστά κατοικίδιά του. Παρά τα δύσκολα τελευταία κεφάλαια της ζωής του, ήταν γενναίος, αστείος και γλυκός. Είμαι ευγνώμων που έζησε όσο έζησε. Ο κόσμος νομίζει ότι ήταν μεγάλος, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ένα παιδί.

Ο Τομ ήταν ο καλύτερος φίλος και συνεργάτης που θα μπορούσα να έχω. Μοιραστήκαμε 36 όμορφα και περιπετειώδη χρόνια μαζί. Αν υπάρχει αδελφή ψυχή, αυτός ήταν η δική μου. Ζήτησε να τον θυμούνται οι άνθρωποι διαβάζοντας τα βιβλία του. Το πνεύμα του Τομ θα ζει στα μυθιστορήματά του, το μουσείο μας, τη βιβλιοθήκη και τη διάσωση ζώων», έγραψε, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή της.

Ο Τομ Ρόμπινς γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 1932 στη Βόρεια Καρολίνα. Πήγε στο Γυμνάσιο της Βαρσοβίας και στη Στρατιωτική Ακαδημία Hargrave στο Chatham της Βιρτζίνια , όπου κέρδισε το Senior Essay Medal. Την επόμενη χρονιά, εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον και του Λι για να σπουδάσει δημοσιογραφία, αποχωρώντας στο τέλος της δευτεροετής του χρονιάς.

Στα τέλη του 1957, ο Τομ Ρόμπινς γράφτηκε στο Επαγγελματικό Ινστιτούτο Ρίτσμοντ (RPI), μια σχολή τέχνης, θεάτρου και μουσικής, η οποία αργότερα έγινε Πανεπιστήμιο Κοινοπολιτείας της Βιρτζίνια . Υπηρέτησε ως συντάκτης και αρθρογράφος για την κολλεγιακή εφημερίδα, Proscript, από το 1958 έως το 1959. Το 1962, ο Ρόμπινς μετακόμισε στο Σιάτλ για να αναζητήσει μεταπτυχιακό στο Ινστιτούτο Άπω Ανατολής του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον. Όσο έμεινε εκεί εργάστηκε για τους Seattle Times ως κριτικός τέχνης.

RIP Tom Robbins, who wrote one of the most mind-blowing things I ever read as a teenager. I was way too young to be reading it, which is exactly why I did. One of the chief contributing factors leading to my current warped existence. I always wanted to write like this. pic.twitter.com/oSv4P8gTv0

— The Rando Report (@SchwartzerMenlo) February 9, 2025