Θύμα παρενόχλησης (ξανά) η Έμα Ραντουκάνου από εμμονικό θαυμαστή, που βρισκόταν στις κερκίδες του γηπέδου - Κρύφτηκε δακρυσμένη πίσω από τη διαιτητή

Η Έμα Ραντουκάνου δακρυσμένη σταμάτησε τον αγώνα, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του άντρα

Όταν η Έμα Ραντουκάνου αντιλήφθηκε πως ο άντρας που έδειξε εμμονική συμπεριφορά απέναντί της, βρισκόταν στις κερκίδες του γηπέδου, κατέρρευσε. Είχε παίξει μόλις δύο games με την Καρολίνα Μούχοβα στο Ντουμπάι Open, όταν τον εντόπισε στις πρώτες θέσεις. Δακρυσμένη πήγε στην διαιτητή, τής εξήγησε τι συμβαίνει και κρύφτηκε πίσω από τη θέση της, με την Τσέχα αντίπαλό της να την παρηγορεί.

Ο άντρας απομακρύνθηκε από την ασφάλεια και μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, οι δύο τενίστριες επέστρεψαν στον αγώνα. Η Έμα Ραντουκάνου εμφανώς αποπροσανατολισμένη και αναστατωμένη, έχασε όλα τα set.

Cena inusitada no WTA de Dubai.



A tenista inglesa Emma Raducanu pediu para paralisar o jogo após reconhecer um stalker na arquibancada do estádio.



Segundo a WTA, o homem havia abordado a tenista em uma área pública do torneio no dia anterior com um comportamento obsessivo e foi… pic.twitter.com/l4T2xXSplJ

