Brit Awards 2025: Η λίστα με τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της χρονιάς - Στην κορυφή η Charli XCX

Τα Brit Awards ανέδειξαν τους καλύτερους καλλιτέχνες για το 2025

Τα «Brit Awards» πραγματοποιήθηκαν την πρώτη ημέρα του Μάρτη στο Λονδίνο και πλήθος κόσμου το «παρών». Τα ετήσια μουσικά βραβεία της Βρετανίας - τα αντίστοιχα Grammy των Αμερικανών - συγκεντρώνουν κάθε χρόνο τα βλέμματα, αφού τιμούν τους τραγουδιστές που κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τη μουσική τους.

Αναμφίβολα, μεγάλη νικήτρια των φετινών βραβείων ήταν η τραγουδίστρια Charli XCX, η οποία έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στη μουσική βιομηχανία με το ταλέντο και την προσωπικότητά της. Η επιτυχημένη καλλιτέχνιδα, με την τεράστια απήχηση και θετική επιρροή στο κοινό - απέσπασε πέντε βραβεία, αφήνοντας πίσω της άλλους τραγουδιστές, όπως ο Σαμ Φέντερ, ο ράπερ Stormzy και το συγκρότημα Ezra Collective. Η Charli XCX κέρδισε, μεταξύ άλλων, βραβείο για τον καλύτερο καλλιτέχνη, το καλύτερο τραγούδι για το single «Guess», με τη συμμετοχή της Μπίλι Άιλις, αλλά και το άλμπουμ της χρονιάς.

«Ανέκαθεν ένιωθα περιθωριακή, ιδίως στη βρετανική μουσική βιομηχανία και έτσι είναι πολύ ωραίο να τυγχάνω αναγνώρισης με αυτό το άλμπουμ. Θα ήθελα να το μοιραστώ με όλους τους καλλιτέχνες που ένιωσαν κάποτε ότι έπρεπε να συμβιβαστούν προκειμένου να αναγνωριστεί η δουλειά τους, γιατί νομίζω ότι είμαι ζωντανή απόδειξη πως, ενδεχομένως να χρειάζεται πολύς χρόνος, αλλά δεν χρειάζεται να συμβιβαστείτε με κάτι διαφορετικό από το όραμά σας», ανέφερε η Charli XCX, όταν παρέλαβε το βραβείο της για το άλμπουμ της χρονιάς.

Η λίστα με τους νικητές των Brit Awards 2025

Βρετανικό άλμπουμ της χρονιάς

Charli XCX – Brat

The Cure – Songs of a Lost World

Dua Lipa – Radical Optimism

Ezra Collective – Dance, No One’s Watching

The Last Dinner Party – Prelude to Ecstasy

Τραγούδι της χρονιάς

Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess

Artemas – I Like the Way You Kiss Me

The Beatles – Now and Then

Bl3ss με Camrin Watsin feat. Bbyclose – Kisses

Central Cee feat. Lil Baby – Band4Band

Chase & Status feat. Stormzy – Backbone

Coldplay – Feelslikeimfallinginlove

Dua Lipa – Training Season

Ella Henderson feat. Rudimental – Alibi

Jade – Angel of My Dreams

Jordan Adetunji – Kehlani

KSI feat. Trippie Redd – Thick of It

Myles Smith – Stargazing

Sam Ryder – You’re Christmas to Me

Sonny Fodera με Jazzy και DOD – Somedays



Βρετανός/Βρετανίδα καλλιτέχνης της χρονιάς

Charli XCX

Beabadoobee

Central Cee

Dua Lipa

Fred Again..

Jamie xx

Michael Kiwanuka

Nia Archives

Rachel Chinouriri

Sam Fender

Καλύτερος εναλλακτικός/ροκ καλλιτέχνης

Sam Fender

Beabadoobee

The Cure

Ezra Collective

The Last Dinner Party

Βρετανικό συγκρότημα της χρονιάς

Ezra Collective

Bring Me the Horizon

Coldplay

The Cure

The Last Dinner Party

Καλύτερος ποπ καλλιτέχνης

Jade

Charli XCX

Dua Lipa

Lola Young

Myles Smith

Καλύτερος R&B καλλιτέχνης

Raye

Cleo Sol

Flo

Jorja Smith

Michael Kiwanuka

Καλύτερος dance καλλιτέχνης

Charli XCX

Becky Hill

Chase & Status

Fred Again..

Nia Archives

Καλύτερος hip-hop/grime/rap καλλιτέχνης

Stormzy

Central Cee

Dave

Ghetts

Little Simz

Διεθνής καλλιτέχνης της χρονιάς

Chappell Roan

Adrianne Lenker

Asake

Benson Boone

Beyoncé

Billie Eilish

Kendrick Lamar

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Tyler, the Creator

Διεθνές συγκρότημα της χρονιάς

Fontaines D.C.

Amyl and the Sniffers

Confidence Man

Future & Metro Boomin

Linkin Park

Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης

Τhe Last Dinner Party

English Teacher

Ezra Collective

Myles Smith

Rachel Chinouriri

Καλύτερο διεθνές τραγούδι

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Benson Boone – Beautiful Things

Beyoncé – Texas Hold ‘Em

Billie Eilish – Birds of a Feather

Djo – End of Beginning

Eminem – Houdini

Hozier – Too Sweet

Jack Harlow – Lovin on Me

Noah Kahan – Stick Season

Post Malone feat. Morgan Wallen – I Had Some Help

Sabrina Carpenter – Espresso

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

Taylor Swift feat. Post Malone – Fortnight

Teddy Swims – Lose Control

Tommy Richman – Million Dollar Baby

Rising Star (Ανερχόμενο αστέρι)

Myles Smith

Elmiene

Good Neighbours

Στιχουργός της χρονιάς

Charli XCX

Παραγωγός της χρονιάς

AG Cook

Διεθνώς επιτυχημένη καλλιτέχνιδα

Sabrina Carpenter