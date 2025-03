Η ξέφρενη πορεία της animated ταινίας που σαρώνει στο παγκόσμιο box office. Ξεπέρασε μέχρι και το Inside Out 2

Το "Ne Zha 2" έχει γράψει ιστορία και συνεχίζει

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει η κινεζική animated ταινία “Ne Zha 2”, η οποία σε μόλις 33 ημέρες από την πρεμιέρα της στις κινηματογραφικές αίθουσες, ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Σκηνοθετημένη από τον Jiaozi (γνωστός ως Yu Yang) και με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία απέσπασε επίσης βαθμολογία 99% από το κοινό, στο Rotten Tomatoes.

Από τις, μέχρι τώρα, συνολικές εισπράξεις, περισσότερα από 1,96 δισ. δολάρια προήλθαν μόνο από την Κίνα, κάνοντας το “Ne Zha 2” την πρώτη ταινία με τα υψηλότερη κέρδη που καταγράφηκαν ποτέ, σε μία μόνο αγορά. Βέβαια, να σημειωθεί πως η πρεμιέρα της στους κινηματογράφους της χώρας, συνέβη την περίοδο των εορτών του Σεληνιακού Νέου Έτους, όταν δηλαδή οι Κινέζοι επισκέπτονται τις αίθουσες. Συνεχίζοντας την καταγραφή της ξέφρενης πορείας, η ταινία ξεπέρασε το ποσό των 936 εκατομμυρίων δολαρίων που κατέγραψε το “Star Wars: The Force Awakens” στην εγχώρια αγορά, ωστόσο αναμένεται να το αφήσει πίσω και παγκοσμίως. Λογικά, θα ξεπεράσει και το “Avengers: Infinity War και θα εισέλθει στην πεντάδα των ταινιών με τα υψηλότερα κέρδη όλων των εποχών.

Imdb

Αυτή τη στιγμή, μόνο έξι ταινίες έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 δισ. δολαρίων. Μόλις το “Ne Zha 2” ξεπεράσει τις ταινίες “Infinity War και The Force Awakens”, θα βρεθεί πίσω από τον Τιτανικό (2,2 δισεκατομμύρια δολάρια), το Avatar: The Way of Water (2,3 δισ. δολάρια), το Avengers: Endgame (2,7 δισ. δολάρια) και το Avatar (2,9 δισ. δολάρια)

Αξίζει να σημειωθεί πως το “Ne Zha 2” πρόκειται να ξεπεράσει και το “Inside Out 2”, που κατέγραψε 1,7 δισ. δολάρια, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στις ταινίες κινουμένων σχεδίων με τα υψηλότερα κέρδη όλων των εποχών, παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της είναι λιγότερο από το μισό της παραγωγής της Pixar.

Η επιτυχία της ταινίας έχει πυροδοτήσει ένα κύμα εθνικής υπερηφάνειας και χαράς, με τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να “γιορτάζουν” αυτό το επίτευγμα. Αποτελεί φωτεινό σημείο στο κατά τ’άλλα υποτονικό box office της Κίνας, καθώς για δεκαετίες η κινηματογραφική αγορά της χώρας βασίζεται κυρίως στις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ. Όσο, μάλιστα, η ένταση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ φουντώνει, γίνεται όλο και πιο δύσκολο για το Χόλιγουντ να συνεχίσει την -άλλοτε- κερδοφόρα του πορεία.

Και κάπως έτσι η κινηματογραφική βιομηχανία της Κίνας άδραξε την ευκαιρία. Τα κινούμενα σχέδια της χώρας, με τις ρίζες τους στην παραδοσιακή κινεζική λαογραφία, ενισχυμένα με ειδικά εφέ τελευταίας τεχνολογίας, έχουν αποδειχθεί ότι είναι μια φόρμουλα που κερδίζει. Για μια νέα γενιά Κινέζων κινηματογραφιστών και κοινού, το σκεπτικό είναι ξεκάθαρο: Αν το ταλέντο της Κίνας μπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας διασκευές των θρύλων με τους οποίους μεγάλωσε, γιατί να βασίζεται στα δυτικά στούντιο για να αφηγηθούν κινεζικές ιστορίες;

Μετά το ρεκόρ του “Ne Zha 2” στην Κίνα, η ταινία κυκλοφόρησε στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη βόρεια Αμερική. «Ακόμη και εκείνοι που δεν ενδιαφέρθηκαν προηγουμένως για το anime, όπως εγώ, ελκύονται από αυτήν την ταινία λόγω του ενθουσιασμού και της λαμπερής από στόμα σε στόμα στην Κίνα», είπε στο CNN η Summer Wang, μια αναλυτής δεδομένων που παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας στο Λος Άντζελες. Αντίστοιχα, Stephanie Zhan από το Σίδνεϊ, εν μέσω σφοδρής καταιγίδας πέρασε μία ώρα στο δρόμο, προκειμένου να φτάσει στον κινηματογράφο. Μάλιστα, το κοινό, κινέζικης καταγωγής κυρίως, ξέσπασε σε χειροκροτήματα μόλις η ταινία τελείωσε.

Τι πραγματεύεται η animatade ταινία “Ne Zha 2”

Το “Ne Zha 2” βασίζεται σε μυθιστόρημα του 16ου αιώνα, δηλαδή παρουσιάζει χαρακτήρες που είναι πολύ οικείοι στο κοινό της Κίνας. Γεννημένος με μια δαιμονική μοίρα αλλά και με τρομερές δυνάμεις, ο πρωταγωνιστής, Ne Zha, είναι ένα άτακτο αγόρι, που δεν φοβάται να αμφισβητήσει την ουράνια εξουσία και να αντιμετωπίσει τους Θεούς που χειραγωγούν τη δύναμη του, με βάση τους δικούς τους σκοπούς.