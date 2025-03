Οι σειρές που πρέπει να δεις, αν σου άρεσε το "Adolescence"

Εφηβεία, σκοτεινή ατμόσφαιρα, κοινωνικά ζητήματα. Όλα όσα θα δεις σε αυτές τις σειρές, που έχουν ορισμένα κοινά με το "Adolescence"

Ναι, το “Adolescence” θα συζητιέται για μέρες ακόμα. Υποθέτω πως ανήκεις κι εσύ στους εκατομμύρια συνδομητές που το είδαν. Και υποψιάζομαι πως αναζητάς κάτι αντίστοιχο, κάτι που να σου τραβήξει την προσοχή, να έχει νόημα και να σε καθηλώσει. Οι Τζακ Θορν και Στίβεν Γκράχαμ καταπιάστηκαν με ένα κοινωνικό ζήτημα της εποχής, με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Όμως και η σκηνοθετική ματιά, με το μονόπλανο, αναμφίβολα κάνει τη σειρά μοναδική στο είδος της.

Αν χρειάζεσαι κάτι ελαφρύ, τότε κάνε skip στις παρακάτω προτάσεις. Αν, πάλι, θέλεις να συνεχίσεις στο ίδιο μοτίβο, οι ακόλουθες σειρές φέρουν κοινά με το “Adolescence”.

Οι 6 σειρές να δεις αν σου άρεσε το “Adolescence”

Under The Bridge

Αν κάτι κοινό έχει αυτή η σειρά στο Disney+ με το “Adolescence”, είναι ο σκοτεινός κόσμος των εφήβων. Το “Under The Bridge” είναι βασισμένο στο ομώνυμο βραβευμένο βιβλίο της αείμνηστης Ρεμπέκα Γκόντφρεϊ, που κυκλοφόρησε το 2005, μετά από έξι χρόνια ερευνών πάνω σε μία συγκεκριμένη υπόθεση, αυτή της δολοφονίας ενός ανήλικου κοριτσιού, που συγκλόνισε την κοινωνία του Καναδά. Οκτώ ημέρες μετά την εξαφάνισή της, η σορός της Ρίνα Βιρκ εντοπίστηκε, τελικά, στη γέφυρα Craigflower Bridge.

Η σειρά, που έχει για πρωταγωνιστές έφηβα παιδιά, παραγκωνισμένα από την κοινωνία, εστιάζει στη θλιβερή και τρομακτική πολυπλοκότητα της υπόθεσης και στο ανθρώπινο κόστος. Εμβαθύνει στην ψυχή του εφηβικού εκφοβισμού, όχι ως κάποιου είδους γκροτέσκου, αλλά περισσότερο ως μια άλλη πτυχή της τραγωδίας.

Presumed Innocent

Για το “Presumed Innocent” σου έχω γράψει. Είναι από τις καλύτερες σειρές στο Apple Tv, με έναν εξαιρετικό Τζέικ Τζίλενχαλ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα δικαστικό θρίλερ, βασισμένο στο best-seller μυθιστόρημα του Σκοτ Τούροου, με το σενάριο να υπογράφει ο Ντέιβιντ Κέλλεϊ (που στο παρελθόν μάς έχει χαρίσει τα Big Little Lies, The Undoing, Anatomy of a Scandal). Στη σειρά παρακολουθούμε να ξετυλίγεται ένα μυστήριο σχετικά με τη δολοφονία μιας γυναίκας, που όμως βγάζει στην επιφάνεια σκοτεινά μυστικά, που οδηγούν σε οικογενειακές και επαγγελματικές συγκρούσεις.

Η ατμόσφαιρα είναι σκοτεινή, όπως και στο “Adolescence”, και οι πολλές ανατροπές, αναπόφευκτα σε οδηγούν στο επόμενο επεισόδιο. Πραγματικά θα θέλεις να τα δεις όλα μεμιάς.

Defending Jacob

Μία ακόμη σειρά στο Apple Tv, που έχει περισσότερα κοινά με το “Adolescence”, είναι το “Defending Jacob”. Πρωταγωνιστούν ο Κρίς Έβανς (που όταν τον είδα με εξέπληξε ευχάριστα σε αυτόν τον ρόλο), η Μισέλ Ντόκερι και ο Τζέιντεν Λίμπερερ.

Ο Έβανς υποδύεται τον Άντι, έναν βοηθό εισαγγελέα που ζει μια ήρεμη ζωή με τη γυναίκα του Λόρι, και τον 14χρονο γιο τους, Τζέικομπ. Μέχρι που μια μέρα, ένας συμμαθήτης του γιου τους εντοπίζεται μαχαιρωμένος στο πάρκο, κοντά στο σχολείο τους. Ο Άντι και ένας ντετέκτιβ αρχίζουν να ανακρίνουν τους μαθητές χωρίς πολλά αποτελέσματα. Αλλά, τα πράγματα παίρνουν μια τρομακτική τροπή στο πρώτο επεισόδιο, όταν ο Άντι βρίσκει ένα μαχαίρι στο δωμάτιο του Τζέικομπ που ταιριάζει με την περιγραφή του όπλου του φόνου.

13 Reasons Why

Αν για το “Adolescence” όλοι κάνουν λόγο πως πρέπει να το δουν όλοι οι γονείς, το “13 Reasons Why”, που βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζέι Άσερ, δεν αποτελεί εξαίρεση. Η σειρά καταπιάνεται με την ενδοσχολική βία, διερευνώντας παράλληλα τους λόγους που μία μαθήτρια αυτοκτόνησε. Η σειρά είχε πολλές αντιδράσεις, με τους περισσότερους να κάνουν λόγο πως ρομαντικοποιεί την αυτοχειρία, ωστόσο ο δημιουργός ήθελε να ανοίξει μια συζήτηση για τους εφήβους και τους γονείς, σχετικά με το bullying και τη σεξουαλική βία.

Unbelievable

Το “Unbelievable” στο Netflix σε σοκάρει, όπως το “Adolescence”. Τα γεγονότα που παρουσιάζει η δραματική σειρά του Netflix, είχαν φέρει στη δημοσιότητα οι ρεπόρτερ T. Christian Miller & Ken Armstrong σε άρθρο τους με τίτλο “An Unbelievable Story of Rape”, για το οποίο μάλιστα κέρδισαν το βραβείο Pulitzer το 2015.

Η σειρά αποτυπώνει πλήρως το πώς έχει μάθει η κοινωνία να κρίνει κάθε διαφορετικό συναίσθημα και να το θεωρεί καχύποπτο. Οι ιστορίες είναι εδώ: η πρώτη αφορά έναν βιασμό που δεν έγινε πιστευτός από την αστυνομία της Ουάσινγκτον και η δεύτερη αφορά δύο γυναίκες ντετέκτιβ, στο Κολοράντο, που προσπαθούν να εντοπίσουν έναν κατά συρροή βιαστή.

Broadchurch

Η βρετανική σειρά του Κρις Τσίμπναλ, είναι ό,τι πρέπει για εσένα που αγαπάς τα αστυνομικά θρίλερ. Ειδικά η πρώτη σεζόν, είναι κορυφαία. Πρωταγωνιστούν οι Ντέιβιντ Τένναντ και Ολίβια Κόλμαν, με ερμηνείες για χειροκρότημα. Οι δυο τους είναι ένα ζευγάρι ντετέκτιβ, που ερευνούν τη δολοφονία ενός 11χρονου αγοριού.

Το “Broadchurch” σε μουδιάζει αρκετές φορές. Όμως και εδώ, όπως και στο “Adolescence”, δεν είναι τόσο το θέμα ποιος βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία, αλλά τα κοινωνικά ζητήματα που παρουσιάζονται, όπως ο βιασμός, ο αποτυχημένος γάμος και πολλά ακόμη.